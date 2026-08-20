El PSOE pide al presidente de la Diputación de Córdoba "transparencia y consenso" para elaborar el próximo presupuesto

Archivo - El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez, ha reclamado este jueves al presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes (PP), "diálogo, transparencia y consenso" en la elaboración del próximo presupuesto de la Corporación provincial para 2027, de modo que "los municipios dispongan de más recursos y puedan mejorar los servicios públicos que prestan a la ciudadanía".

En este sentido y a través de una nota, Álvarez ha recordado que la Diputación de Córdoba "cuenta actualmente con 100 millones de euros más de presupuesto que hace cinco años, una realidad que", a juicio del portavoz socialista, "debe traducirse en una mayor financiación para los ayuntamientos".

"Lo lógico --ha proseguido-- es que ese incremento presupuestario llegue a los municipios, que son la administración más cercana a la ciudadanía y la que garantiza servicios públicos esenciales", considerando que el presupuesto para 2027 "debe responder a las necesidades reales de los pueblos de la provincia, reforzando la financiación municipal para que los ayuntamientos puedan desarrollar su labor con mayores garantías y ofrecer mejores servicios a sus vecinos".

Además, ha recordado que "el Partido Popular no dispone de mayoría absoluta" en la institución provincial, por lo que ha instado al presidente, Salvador Fuentes, a "abrir de inmediato un proceso de negociación con el resto de grupos políticos".

Por ello, ha solicitado formalmente al presidente de la Diputación "que fije una fecha y una hora para iniciar la negociación del presupuesto de 2027 y escuchar las propuestas que el Grupo Socialista pondrá sobre la mesa".

Los socialistas, según ha dicho, están "convencidos" de que sus propuestas "enriquecerán el presupuesto de la Diputación de Córdoba, porque tienen un objetivo claro", el de "mejorar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos de la provincia, sin distinción del color político del gobierno municipal", en pos del "único interés" de que "todos los municipios cuenten con más recursos para atender mejor a sus vecinos", ha insistido.

El PSOE defenderá en esa negociación "un presupuesto que incremente la financiación destinada a los ayuntamientos y que garantice, además, la estabilidad y solvencia de las empresas públicas provinciales, como Eprinsa, Epremasa y Emproacsa, por el papel esencial que desempeñan en la prestación de servicios públicos fundamentales para los municipios cordobeses".

Por último, Pepe Álvarez ha señalado que "Salvador Fuentes debe demostrar voluntad de diálogo, actuar con transparencia y sentarse a negociar unas cuentas que respondan al interés general de la provincia. Hay margen económico para hacerlo y también la obligación política de alcanzar acuerdos que permitan mejorar la vida de los cordobeses".