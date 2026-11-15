PSOE-A pide que el Presupuesto andaluz de 2027 incluya una partida de ayudas a víctimas de incendios forestales

Archivo - Entorno desolado por el incendio de Niebla en El Berrocal. A 24 de agosto de 2026 en El Berrocal, Huelva (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Parlamento andaluz con la que, entre otras cuestiones, quiere instar a que la Junta incorpore en su proyecto de Presupuesto de la comunidad autónoma de 2027 --actualmente en tramitación parlamentaria-- una partida "específica, con dotación suficiente, destinada a financiar un programa extraordinario de ayudas e indemnizaciones para las víctimas de los incendios ocurridos en Andalucía".

Así se recoge en el texto de esta iniciativa relativa "al apoyo, la atención integral y la reparación de las víctimas de los incendios ocurridos en Andalucía", consultada por Europa Press, con la que, de entrada, el PSOE-A plantea que el Parlamento exprese su "más profundo pesar por todas las personas fallecidas como consecuencia de los incendios ocurridos en Andalucía, así como su apoyo y solidaridad con las personas heridas, damnificadas y sus familias, con especial recuerdo a las quince víctimas mortales del incendio de Los Gallardos (Almería) ocurrido el 9 de julio de 2026".

Además, la iniciativa plantea que el Parlamento reconozca y agradezca "la labor desarrollada por los profesionales de los servicios de prevención y extinción de incendios, los servicios sanitarios y de emergencias, los cuerpos y fuerzas de seguridad, protección civil, el voluntariado y todas las personas que han participado en las tareas de rescate, evacuación, extinción y asistencia a la población afectada".

El PSOE-A también quiere que desde el Parlamento se inste "al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a asumir un compromiso efectivo de atención y reparación de las víctimas y sus familias, mediante el establecimiento de ayudas e indemnizaciones económicas autonómicas que contribuyan a compensar los daños personales, familiares y materiales sufridos, con independencia de las responsabilidades e indemnizaciones que legalmente pudieran corresponderles".

Por otro lado, la PNL quiere que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "incorporar en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027 una partida presupuestaria específica, con dotación suficiente, destinada a financiar un programa extraordinario de ayudas e indemnizaciones para las víctimas de los incendios ocurridos en Andalucía, especialmente para las familias de las personas fallecidas, las personas que hayan sufrido lesiones graves o secuelas permanentes y quienes hayan perdido sus viviendas, bienes esenciales o medios de subsistencia".

UN AÑO DE INCENDIOS FORESTALES "DE ESPECIAL GRAVEDAD"

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa se subraya que Andalucía ha registrado a lo largo de este año 2026 "una sucesión de incendios forestales de especial intensidad, extensión y gravedad, cuyas consecuencias humanas, sociales, económicas y medioambientales han puesto a prueba la capacidad de prevención, anticipación, vigilancia, extinción, planificación de emergencias, protección civil, coordinación interadministrativa y respuesta del sistema público andaluz".

De forma explícita, la iniciativa socialista alude al incendio declarado el 24 de mayo de 2026 en el paraje Rincón del Membrillo, en la finca de Marismillas, dentro del Parque Nacional de Doñana, en el término municipal de Almonte (Huelva), que "afectó aproximadamente a quinientas hectáreas, según la evaluación preliminar realizada por la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas".

También se destaca el referido incendio de Los Gallardos del pasado mes de julio, "especialmente trágico" por el número de fallecidos que dejó, y el "grave incendio forestal de Niebla, en la provincia de Huelva, iniciado el 6 de agosto de 2026, que se extendió a once términos municipales de las provincias de Huelva y Sevilla".

Desde el PSOE-A subrayan en esta PNL que "las consecuencias de un incendio no desaparecen cuando se extinguen las llamas", ya que "muchas familias deben afrontar posteriormente procesos de duelo, recuperación de lesiones, secuelas psicológicas, pérdida de ingresos, reconstrucción de viviendas y trámites administrativos para acceder a prestaciones, ayudas o indemnizaciones".

"En estas circunstancias, las Administraciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer una respuesta coordinada, accesible y continuada que permita atender las necesidades de las víctimas y acompañarlas durante todo el proceso de recuperación", continúa razonando la PNL socialista, que en esa línea sostiene que "la solidaridad institucional no puede agotarse en las manifestaciones de condolencia", y "el compromiso con las víctimas debe traducirse en actuaciones concretas de atención, acompañamiento y reparación que garanticen una respuesta pública sostenida y eficaz ante las consecuencias humanas y materiales de los incendios".

Para terminar de justificar la presentación de esta iniciativa, el Grupo Socialista sentencia que "la mejor forma de honrar a quienes han perdido la vida es garantizar que sus familias no queden solas, que las personas afectadas reciban la asistencia y el apoyo que necesitan y que las instituciones asuman un compromiso permanente con la prevención, la protección y la reparación".