El PSOE pide que la subida del presupuesto del Imdeco para 2027 revierta en "mejores servicios deportivos" para Córdoba

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz (Foto de archivo). - PSOE DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha abogado este lunes por que la subida de la cuantía del presupuesto del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) contemplada para el próximo año 2027 revierta en "mejores servicios deportivos" para la ciudad.

En una nota, el edil ha comentado así el proyecto de Presupuesto del Imdeco para 2027, que alcanza los 14,47 millones de euros --lo que equivale a 676.609 euros más que en 2026--, que, a su juicio, "vuelve a evidenciar la distancia entre los anuncios del gobierno de José María Bellido (PP) y su capacidad para convertirlos en mejoras reales para la ciudadanía".

Además, el edil socialista ha señalado que el expediente incorpora "advertencias de Intervención sobre la prudencia de determinados ingresos, las inversiones, las subvenciones y el personal".

"¿En qué va a mejorar este presupuesto la vida de los cordobeses? ¿Qué instalación estará en mejores condiciones y qué necesidad de un barrio quedará resuelta? Presupuestar más no sirve de mucho si después no se ejecutan las inversiones ni se cuenta con personal suficiente", ha señalado Ortiz.

El socialista cuestiona que el Imdeco prevea aumentar un 93,68% los ingresos de programas deportivos y un 45,60% los procedentes de instalaciones de gestión directa respecto a la liquidación de 2025. En la piscina de Figueroa, los ingresos pasarían de 22.743,91 euros en 2025 a 128.268,90 euros en 2027, un incremento del 463,97%, ha detallado.

"¿Qué estudio de usuarios, ocupación, tarifas o demanda justifica multiplicar por 5,6 los ingresos de Figueroa?", ha preguntado Ortiz, que también cuestiona los 85.000 euros previstos de la Diputación para gestionar la IDM Figueroa, una partida que, "según Intervención, nunca se ha llegado a liquidar pese a presupuestarse desde 2023".

"MÁS PRESUPUESTO EN EL PAPEL, MENOS INVERSIONES EJECUTADAS"

Desde el PSOE remarcan que, en 2025, el Imdeco dispuso de 4,36 millones de euros de crédito definitivo para inversiones, pero "solo reconoció obligaciones por 752.093 euros, el 17,2%". "Los ciudadanos no viven de las cifras de un documento, sino de los servicios que reciben y de las mejoras que llegan a sus barrios. Si de cada cien euros previstos para inversiones solo se ejecutan algo más de diecisiete, hay un problema de gestión que no se soluciona anunciando más dinero", ha afirmado el edil.

Ortiz también ha reclamado una "planificación" para construir una piscina municipal de 50 metros y una "mayor coordinación" entre el Imdeco y la Gerencia Municipal de Urbanismo "para evitar retrasos en proyectos como el Pabellón de la Juventud". "La política municipal debe resolver problemas concretos, no mantenerlos indefinidamente en la lista de promesas", ha defendido el concejal.

"MENOS PERSONAL, MÁS RETRASOS Y EXTERNALIZACIONES"

De igual modo, el PSOE ha alertado de "29 vacantes sobre las 70 plazas que figuran en la plantilla presupuestaria". Además, Ortiz ha advertido de que "la modificación de la relación de puestos de trabajo contempla crear una plaza de adjunto de dirección amortizando dos plazas de mantenimiento".

"Llevan años prometiendo cubrir las vacantes, pero hay que convocar las plazas y dar estabilidad a la plantilla. La falta de personal acaba repercutiendo en los servicios que reciben los cordobeses", ha indicado el concejal del PSOE, quien también ha señalado "retrasos en licitaciones y programas, incertidumbre sobre las escuelas deportivas y las actividades para mayores, y la externalización del estudio de solicitudes de subvenciones".

"Es el círculo vicioso perfecto: menos personal, menos capacidad, más retrasos y más externalizaciones", ha comentado Ángel Ortiz, quien, finalmente, ha reclamado "un plan de recursos humanos, seguimiento trimestral de ingresos y ejecución presupuestaria, y una estrategia de infraestructuras con prioridades, financiación y plazos definidos".

"Los cordobeses deben preguntarse qué está haciendo Bellido para mejorar su vida y la de su barrio. Gobernar no consiste en anunciar que hay más dinero, sino en conseguir que ese dinero sirva para resolver problemas. Córdoba necesita instalaciones adecuadas, una piscina de 50 metros y proyectos que se ejecuten, no promesas que se eternizan", ha concluido el concejal socialista.