PSOE-A presenta una "queja formal" por "parcialidad" de la presidenta del Parlamento ante "ataques" al grupo en el Pleno

La diputada del PSOE-A Olga Manzano interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha presentado una "queja formal" ante la actitud de "parcialidad" que considera que ha tenido la presidenta del Parlamento, Ana Mestre (PP-A), durante la sesión plenaria que se está celebrando entre este miércoles y este jueves, frente a los "ataques a la dignidad" del grupo del PSOE-A que, según dicha formación, se han podido producir en el Pleno.

Así lo ha explicado el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Recio, que ha firmado esta queja formal, consultada por Europa Press, y que en un audio remitido a los medios de comunicación ha justificado esta iniciativa al observar una situación que "preocupa" en el PSOE-A, traducida en "llamadas al orden que recaen de manera reiterada sobre diputados socialistas", a quienes, además, se les "dificulta" la aplicación del artículo 77.3 del Reglamento cuando entienden que "se está atacando la dignidad" del grupo parlamentario.

El artículo 77.3 del Reglamento del Parlamento establece que cuando en un debate se produzca una "alusión" que "afecte al decoro o dignidad de un Grupo parlamentario, el Presidente o Presidenta podrá conceder a un Diputado o Diputada representante de aquél el uso de la palabra por el mismo tiempo y con las condiciones que se establecen en los apartados 1 y 2" del mismo artículo.

El Grupo Socialista ha presentado esta queja formal tras la interpelación que en el Pleno ha dirigido por la mañana al vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), al hilo de las competencias que éste ha asumido en relación a la protección de mujeres víctimas de violencia de género.

En el transcurso de dicho debate se ha generado una bronca entre el consejero y los diputados del PSOE-A después de que Gavira acusara de "puteros" a los socialistas, lo que ha provocado que desde dicha bancada se pidiera la palabra a la presidenta del Parlamento para que se retirara dicha expresión.

Ana Mestre ha replicado que si se retiraba del Diario de Sesiones la alusión a 'puteros', habría que quitar también las alusiones a 'machistas' o 'racistas' que previamente había dirigido contra Vox la diputada del PSOE-A Olga Manzano, que ha intervenido en la interpelación en representación de su grupo.

Finalmente, la presidenta del Parlamento ha indicado que ella misma retiraría de oficio tanto la expresión de "puteros" como las de "racistas" o "machistas" del Diario de Sesiones.

Tras esta bronca, y a tenor del desarrollo del Pleno que comenzó este pasado miércoles, Rafael Recio ha criticado que se ha visto a la presidenta del Parlamento "intervenir en defensa de otros grupos", y concretamente de Vox, "sin que estos ni siquiera lo soliciten".

Además, el parlamentario socialista ha aludido a "imágenes que molestan aún más", como "las sonrisas y gestos de complicidad" entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), y Manuel Gavira "cuando ellos mismos se percatan de esa actitud de parcialidad con la que actúa la Presidencia".

PETICIONES DEL PSOE-A

Rafael Recio ha querido dejar claro que desde el PSOE-A no piden "ningún trato de favor, sino un mismo reglamento, un mismo criterio y la misma vara de medir para todos los parlamentarios cuando se produce el debate".

De esta manera, con su queja formal, desde el Grupo Socialista se solicita a la Presidencia del Parlamento que "su ejercicio sea percibido como imparcial, proporcionado y sujeto a un mismo criterio para todos", desde la premisa de que "la Presidencia representa al conjunto de la Cámara".

Así, desde el Grupo Socialista solicitan en su queja "que se adopten las medidas oportunas para garantizar una aplicación homogénea del Reglamento en la dirección de los debates, las llamadas al orden, la protección del decoro parlamentario y la retirada de expresiones del Diario de Sesiones".