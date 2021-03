PSOE-A se reafirma en que el mandato del presidente de la Cámara de Cuentas es hasta 2022 pese al informe del Parlamento

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, se ha reafirmado en la idea de que el mandato del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, abarca "hasta 2022", pese al informe de los servicios jurídicos del Parlamento conocido este jueves que sostiene que el actual presidente está "en funciones" al haber "concluido su mandato" para ese cargo como consecuencia de haber finalizado el suyo como consejero de dicha institución.

En un comunicado, el portavoz socialista ha replicado tras dicho informe que "el Parlamento no es quien tiene que hacer un informe jurídico sobre el presidente de la Cámara de Cuentas, ya que se trata de un órgano independiente y autónomo".

En todo caso "procederían informes sobre los consejeros, se puede pronunciar sobre la dejación de funciones de algunos consejeros de la Cámara de Cuentas que no asisten a los plenos como es su obligación", ha apostillado José Fiscal, quien ha avisado de que los socialistas "llegaremos a las instancias que haya que llegar para que se cumpla la ley" en torno al asunto de la renovación de la presidencia de la Cámara de Cuentas, ya que "desde un punto de vista jurídico nos asiste la razón".

El dirigente socialista ha remarcado que "PP y Ciudadanos suscribieron un acuerdo que ahora el PP pretende romper", y ha avisado de que, "de no cumplirse, no negociaremos nada más con el PP porque no es un partido de fiar, porque no cumple ni con lo firmado".

Desde el PSOE-A subrayan que el acuerdo firmado para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria dice "claramente" que "se mantendrá el actual presidente hasta el cumplimiento de su mandato", "es decir, hasta 2022".

"Se firmó en mayo de 2019 y la renovación del presidente se llevó a cabo en septiembre de ese mismo año, está publicada en BOJA --Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-- y firmada por el presidente Moreno Bonilla", zanjan desde el PSOE-A.