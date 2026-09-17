El PSOE reclama a la Diputación de Granada la "misma celeridad" con todos los proyectos deportivos de la provincia

El diputado provincial socialista en Granada Eloy Vera. - PSOE

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Granada ha reclamado al equipo de gobierno del PP que acometa "con el mismo compromiso y la misma celeridad todos los proyectos de infraestructuras deportivas pendientes en los municipios de la provincia".

El diputado socialista Eloy Vera ha saludado que las obras de la piscina cubierta de Torrecardela y la de Lanjarón "avancen a buen ritmo", pero ve llamativo que "se produzca precisamente en proyectos vinculados a la portavoz y al diputado de Deportes del PP, mientras otros pueblos llevan tiempo a la espera a que se inicien los suyos".

Un motivo por el que el socialista ha pedido conocer qué ocurre con los proyectos deportivos, pendientes de redacción, licitación o ejecución de Albondón, Moraleda, Láchar, Cogollos de Guadix, Diezma, Ferreira, Ventas de Huelma, Villamena o Zagra, entre otros.

"Hay alcaldes y alcaldesas que necesitan saber cuándo se van a redactar, cuándo se van a licitar y cuándo podrán empezar las obras", ha apuntado. Al hilo, ha reclamado al equipo de gobierno de Francis Rodríguez que explique los criterios que aplica para establecer las prioridades y los plazos de los proyectos e informe a los municipios que están a la espera.

"Desde el PSOE vamos a reconocer siempre aquello que se haga bien, venga de donde venga. Pero la Diputación tiene que gobernar para toda la provincia y no solo para unos municipios", ha subrayado.

En este sentido, Vera ha asegurado que la actuación del gobierno en la institución "genera la sensación de que hay municipios de primera y de segunda", especialmente cuando algunos proyectos reciben una respuesta rápida mientras otros, permanecen en un cajón.

"Los alcaldes y alcaldesas y la ciudadanía no pueden depender de que su proyecto tenga más o menos atención política. Todos los municipios tienen derecho a recibir una respuesta y a conocer los plazos con los que trabaja la Diputación", ha dicho tras demandar, además, "un calendario para los proyectos deportivos pendientes, transparencia sobre el estado de cada actuación y un criterio común que garantice que las inversiones lleguen por igual".