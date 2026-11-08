PSOE reclama frenar la invasión de microbuses turísticos en el Sacromonte

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz. - PSOE

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido una intervención urgente del equipo de gobierno, del PP, ante la "insoportable masificación de vehículos turísticos y microbuses que asfixia al Sacromonte, con especial gravedad durante la franja de tarde y noche".

Ruz ha denunciado que, "lejos de ofrecer soluciones", la gestión de la movilidad por parte del Partido Popular ha incrementado un "problema estructural" que genera "colapsos diarios" en el barrio y pone en riesgo directo a los peatones que transitan por vías estrechas y carentes de aceras.

La portavoz socialista ha calificado de "auténtico disparate" los datos que reflejan que "decenas y decenas" de microbuses turísticos llegan a atravesar las calles del Sacromonte y el Albaicín en tan solo tres horas --entre las ocho de la tarde y las once de la noche--, coincidiendo con las horas pico de actividad turística y espectáculos.

"Hablamos de un volumen desproporcionado impulsado por las empresas autorizadas con una flota de vehículos registrados por el propio Ayuntamiento cuyos datos queremos que se hagan públicos, por lo que vamos a registrar una solicitud al gobierno de Carazo para ver la magnitud del problema".

En este sentido, Ruz ha destacado que, "desde que el PP asumió el gobierno local, la falta de control sobre estas licencias ha convertido el día a día de los residentes en un infierno de ruidos, bloqueos y saturación".

Ante esta situación de desamparo vecinal, el grupo socialista va a presentar una solicitud formal de información en el Consistorio para fiscalizar al detalle los decretos de autorización y exigir explicaciones sobre los criterios seguidos por el área de Movilidad.

Ruz ha señalado que es "inadmisible" que en lugar de disuadir la entrada de vehículos pesados y privados en zonas protegidas y de acceso restringido, el gobierno municipal esté ampliando itinerarios por ejes sensibles, empeorando la convivencia y la seguridad vial de la zona.

"El Sacromonte y el Albaicín no pueden ser tratados como un parque de atracciones sin regulación", ha enfatizado Raquel Ruz.

La líder de la oposición en el Ayuntamiento ha exigido al equipo de gobierno la reordenación inmediata de la circulación, la revisión y revocación de los permisos a microbuses desmedidos dentro del casco histórico, y la puesta en marcha de un plan de movilidad específico adaptado a las singularidades topográficas y patrimoniales de ambos barrios que priorice el transporte público de pequeña escala y la tranquilidad de sus vecinos.