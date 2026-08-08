El PSOE reclama al PP un plan más ambicioso para los parques infantiles de Córdoba

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal, ha planteado al gobierno del Partido Popular en la capital que mejore la inversión anunciada para renovar algunos parques infantiles de la ciudad.

En un comunicado, Bernal, critica que después de siete años de gobierno del PP, "no sé ha llevado a cabo un plan integral de renovación de todas las zonas infantiles de Córdoba".

"Por las condiciones climatológicas, especialmente durante los cuatro meses que van de junio a septiembre, se debe realizar una adaptación a las condiciones térmicas de la ciudad", expone.

Según Bernal, el plan necesita que todas las zonas infantiles tengan varios elementos: sombra, agua, arbolado y zonas de descanso. Y añade que, además, es importante que los elementos de juego sean resistentes a las temperaturas y no acumulen calor.

En este sentido, Bernal expone que parques como el del Flamenco son un ejemplo "de la mala planificación del PP para la realidad de Córdoba".

La concejala socialista también incide en que la iluminación es muy necesaria para poder usar los parques infantiles en algunas noches de verano, en período no escolar. "Además, las mejoras de parques infantiles deben llegar a todos los barrios y ser una prioridad municipal", agrega.

Desde el grupo municipal socialista, Bernal insta al gobierno del PP que haga un proyecto "más ambicioso y adaptado a nuestras condiciones climáticas, en una infraestructura que afecta especialmente a la población infantil".

(EUROPA PRESS)