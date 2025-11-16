PSOE-A recordará a la Junta desde el Parlamento su "obligación" de formar en violencia de género a empleados públicos

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Parlamento andaluz con la que recuerda la "obligación" de la Junta de impartir "formación especializada en materia de violencia de género" a personal del sector público andaluz.

La iniciativa, consultada por Europa Press, se debatirá este próximo miércoles, 19 de noviembre, en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, según la agenda parlamentaria de esta semana, consultada por Europa Press.

En concreto, con esta PNL, el PSOE-A quiere, por un lado, que el Parlamento inste a la Consejería que dirige José Antonio Nieto a cumplir, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, "de manera inmediata lo previsto en el artículo 20 de la Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, garantizando el carácter obligatorio, permanente y especializado de la formación dirigida, en especial, a todo el personal responsable de la atención a las víctimas de violencia de género, al que presta atención a los agresores, así como al que pudiera formar parte de las comisiones de investigación y tratamiento de acoso sexual y acoso por razón de sexo".

En segundo lugar, la iniciativa socialista plantea que el Parlamento inste a la Junta, "a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, a diseñar y planificar dicha formación de manera coordinada con el Instituto Andaluz de la Mujer competente en materia de violencia de género".

La tercera reivindicación de esta PNL es la de instar a la Junta a "desarrollar, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública y en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer, un sistema transparente y verificable de acreditación y control de calidad de la formación en materia de violencia de género, que certifique oficialmente las competencias adquiridas por el personal responsable de la atención directa, garantice la homologación de los programas y entidades formadoras, la especialización en materia de violencia de género de los docentes, y que sea público, accesible y evaluado periódicamente mediante indicadores que permitan rendir cuentas" ante el Parlamento.

En cuarto lugar, el Grupo Socialista quiere que la Cámara andaluza inste a la Consejería de Justicia, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, "a dotar de recursos suficientes a esta formación y al correspondiente sistema de acreditación para asegurar que se realice de forma homogénea en todo el territorio andaluz y que llegue a todos los sectores profesionales implicados en la atención a las víctimas de violencia de género".

Finalmente, con esta proposición no de ley desde el PSOE-A reclamarán que la Junta rinda cuentas ante el Parlamento, "en el plazo máximo de seis meses, de las acciones emprendidas para dar cumplimiento a esta obligación legal".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el Grupo Socialista subraya que la Ley 7/2018, de 30 de julio, que modificó la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género de Andalucía, introdujo entre sus novedades "la obligación de impartir formación permanente y especializada, con carácter obligatorio, de manera especial, al personal responsable de la atención a víctimas de la violencia de género, al que presta atención a los agresores, así como al que pudiera formar parte de las comisiones de investigación y tratamiento de acoso sexual y acoso por razón de sexo".

A ello se sumaba "otra obligación como la de desarrollar un sistema de acreditación de la formación especializada en esta materia", aclara la iniciativa socialista, que puntualiza además que esta formación debe "planificarse de manera coordinada bajo las directrices de la Consejería competente, que deberá efectuar además el seguimiento de la misma".

Según el PSOE-A, "el Gobierno andaluz ha incumplido de manera reiterada esta previsión legal, al no garantizar ni la planificación coordinada ni el carácter obligatorio, permanente y especializado de la formación, lo que supone un grave déficit en la preparación de los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género, y lo que es peor, y en algunos casos, la revictimización de estas mujeres", agrega el Grupo Socialista.

Para justificar esta PNL, desde el PSOE-A señalan que "la falta de cumplimiento de esta obligación normativa debilita la respuesta institucional frente a la violencia machista, compromete la calidad de la atención, y supone un retroceso en los derechos reconocidos a las mujeres y a sus hijos e hijas en Andalucía", por lo que "resulta imprescindible que el Parlamento" andaluz "exija al Consejo de Gobierno el cumplimiento inmediato" de dichas obligaciones en relación a la formación de su personal en materia de violencia de género, concluye la exposición de motivos.