PSOE recurrirá las modificaciones prespuestarias para subvencionar festivales de "empresas lucrativas"

CÓRDOBA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha avanzado que el Grupo Socialista volverá a recurrir las modificaciones presupuestarias para subvencionar festivales de "empresas lucrativas", ante la propuesta que llevará el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) al Consejo Rector extraordinario del próximo 4 de febrero para modificar el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2026.

Según se recoge en un comunicado, Bernal ha recordado que el IMAE cuenta, según sus estatutos, con presupuesto propio integrado en el presupuesto general del Ayuntamiento de Córdoba, y que el PP, en menos de un mes, "ya propone incrementar de forma significativa las subvenciones a empresas culturales privadas dentro del Plan Estratégico de Subvenciones para 2026, vigente desde hace apenas un mes".

"Desde el PSOE denunciamos que el PP está debilitando la cultura pública cordobesa, destinando cada vez más recursos a entidades privadas con ánimo de lucro, o lo que es lo mismo, regalando dinero público a empresas privadas, algunas de las cuales programan conciertos en la misma fecha y horario que actividades ya previstas por el propio IMAE, haciendo que la institución pública compita contra sí misma", ha afirmado la edil.

Esta situación se producirá, por ejemplo, en el verano de 2026, cuando ya hay anunciadas actuaciones por parte de una "empresa privada que todavía no tiene adjudicada la subvención ni concedido el uso del espacio del Arenal y que, sin embargo, ya está vendiendo entradas para conciertos que coinciden en fechas con el Festival de la Guitarra 2026", según ha argumentado Bernal.

La concejala ha agregado que para conceder subvenciones superiores a 300.000 euros es obligatorio hacerlo mediante concurrencia competitiva, permitiendo que varias empresas presenten sus propuestas en igualdad de condiciones. Pese a ello, ha reprochado que en el Consejo Rector del 4 de febrero, "el PP pretende aprobar 1.200.000 euros en subvenciones a entidades privadas con ánimo de lucro para la organización de festivales o ferias culturales".

La socialista ha denunciado, además, que el plazo de ejecución de estas actividades subvencionadas, tal y como figura en la documentación del consejo, abarca desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, "lo que supone dar subvenciones a eventos ya celebrados, realizados sin concurrencia competitiva".

Por todo ello, los consejeros socialistas votarán "en contra de este aumento de subvenciones a empresas privadas, ya que la obligación del IMAE como entidad pública es gestionar y fortalecer los tres espacios escénicos municipales de la ciudad: el Gran Teatro, el Teatro Góngora y el Teatro de la Axerquía", según ha concluido Bernal.