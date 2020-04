PSOE-A recurrirá al TC el decreto andaluz de simplificación de la mano de 50 senadores y pide a Moreno su retirada

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía interpondrá ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso que ya anunció contra el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía aprobado por el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), de la mano de 50 senadores "cuando queden habilitados los plazos administrativos actualmente suspendidos en el TC por el estado de alarma" decretado por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento Manuel Jiménez Barrios en una rueda de prensa telemática en la que ha vuelto a criticar que la Junta aprobara dicho decreto que "modifica 21 leyes y seis decretos, sin participación de los sectores concernidos" y "sin debatir" con éstos, cometiendo, a su juicio, un "atropello al marco parlamentario y al sentido común", por lo que ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la retirada de esta normativa.

Ha incidido en que este decreto coloca a Andalucía en una situación de "grave inseguridad jurídica" y "afectará al legítimo tráfico legal de las pequeñas y medianas empresas, de autónomos, emprendedores y la ciudadanía en general, y especialmente también a las administraciones públicas", a las que "complica enormemente".

Jiménez Barrios ha argumentado que "la aprobación ha supuesto un escándalo muy importante por el modo y por el contenido", y ha resaltado que "más de 80 organizaciones han recurrido la aprobación de este decreto ante el Defensor del Pueblo de España", y "27 de ellas le dirigieron una carta particular al presidente de la Junta", Juanma Moreno, "pidiéndole que no lo aprobase, que no diese pie a este atropello", así como ha recordado que el Gobierno de España ha elevado al Consejo de Estado consulta previa a la posible interposición de un recurso ante el TC por dicho decreto.

MOTIVACIONES DEL RECURSO

Ha detallado que el recurso que presentarán los 50 senadores socialistas se apoya, por un lado, en una motivación "de índole sustancial", puesto que el decreto-ley no se ajusta a la concurrencia del que se configura como su presupuesto habilitante --circunstancias de "extraordinaria y urgente necesidad"--, según lo previsto en la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como en la interpretación que de dicha circunstancia lleva a cabo el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia.

Y, por otro lado, el PSOE-A cita una razón de "naturaleza formal" para recurrir este decreto, que se desprende del procedimiento de convalidación llevado a cabo, en la Diputación Permanente del Parlamento, a la que la Presidencia de la Cámara --dirigida por Marta Bosquet (Cs), "apartándose de lo dispuesto" en relación a dicho órgano "tanto por la Constitución (artículo 78) como por el ordenamiento andaluz", le atribuyó mediante una resolución "la facultad de convalidar decretos-leyes en tanto dure la situación de 'suspensión' de la actividad parlamentaria" por el estado de alarma.

Para el PSOE-A, habiendo procedido de tal manera, se ha producido "una abierta vulneración de la normativa que rige el procedimiento de convalidación de los decretos-leyes que conlleva la nulidad de la decisión adoptada".

UN DECRETO QUE "NADA TIENE QUE VER" CON EL CORONAVIRUS

El portavoz socialista ha aseverado que este decreto no tiene "nada que ver" con la pandemia del coronavirus, pese a que el Gobierno andaluz "ha intentado vincular" dicha crisis sanitaria con la "urgencia" para aprobar el decreto, con el que "han puenteado" al Parlamento, según ha criticado Jiménez Barrios.

En esa línea, ha aseverado que "la excusa de la crisis sanitaria no puede servir para meter por la puerta de atrás cuestiones que no tienen que ver" con ella, como la eliminación de la autorización administrativa en materia de patrimonio histórico relativa a actuaciones en torno a bienes de interés cultural o a éstos mismos cuando se trata de intervenciones mínimas; el fin de la prohibición de la técnica de confinamiento de suelos contaminados, o la modificación del reglamento de vertidos al dominio público hidráulico y marítimo terrestre.

LLAMAMIENTO AL DIÁLOGO

El portavoz socialista ha reclamado a Moreno que "vuelva a la senda del diálogo" y que las palabras que pronuncia el presidente de la Junta "se correspondan con los hechos", y, en esa línea, que "retire" el decreto, actualmente ya en vigor tras su convalidación en la Diputación Permanente del Parlamento, y fomente el "diálogo" con la oposición, algo para lo que el PSOE-A "está dispuesto".

En ese sentido, ha querido dejar claro que en el PSOE de Andalucía están a favor de la "simplificación administrativa", pero ha incidido en que eso no tiene que ver con "desregular" procedimientos y "eliminar controles" como, en su opinión, hace este decreto, que "no es urgente en el presente y pone en peligro el futuro, debilitándolo con medidas que pueden volver a permitir desarrollos urbanísticos pasando por encima de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente".

El portavoz socialista ha vinculado la aprobación de este decreto con la "obsesión" del Ejecutivo de PP-A y Cs de "hacer tabla rasa de lo que denominan herencia recibida" por el PSOE-A mediante una "contrarreforma de todo el marco normativo que ha permitido tener una legislación avanzada en Andalucía", y que ha supuesto, además, "una chapuza jurídica" que el Gobierno de la Junta presentó "en una rueda de prensa insólita, con seis consejeros a la vez", según ha recordado.

Jiménez Barrios ha insistido en pedir al presidente de la Junta que "vuelva a la senda del diálogo, que reflexione" y que "tenga responsabilidad en un momento tan delicado", así como que "entienda la lealtad adecuadamente" en relación al principal partido de la oposición en Andalucía, desde donde sostienen que Juanma Moreno "tiene en sus manos corregir ese desatino", y para ello "tiene la palabra".

En todo caso, Jiménez Barrios ha concluido advirtiendo de que, si Moreno "quiere tener credibilidad" debe empezar por "retirar" el decreto, y, a cambio, desde el PSOE-A le ofrecen "absoluta colaboración para elaborar uno que ayude de verdad a la recuperación tras la crisis" desencadenada por el coronavirus, según ha zanjado.