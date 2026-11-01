PSOE-A registra una batería de preguntas a la Junta sobre iniciativas en torno a andaluces víctimas del nazismo

Archivo - El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A - Archivo

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento andaluz varias preguntas escritas dirigidas a la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía que giran en torno a iniciativas relativas a andaluces que fueran víctimas del nazismo.

Las preguntas, consultadas por Europa Press, están firmadas por los parlamentarios socialistas Francisco Cuenca y Esteban Morales, y fechadas el pasado 21 de octubre.

Así, por un lado, los diputados socialistas preguntan a la Consejería de Cultura si el Consejo de Gobierno andaluz prevé "incorporar al proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 una dotación identificable para proyectos sobre la deportación a los campos nazis, así como para víctimas del genocidio nazi vinculadas con Andalucía".

Desde el PSOE-A quieren saber, concretamente, "qué importe, programa presupuestario, beneficiarios y calendario de convocatoria se contemplan", así como si se instrumentará "mediante una línea específica o mediante un apartado diferenciado dentro de las ayudas existentes" y, "si no fuera así, cuáles son los motivos".

Por otro lado, los socialistas Francisco Cuenca y Esteban Morales se han interesado por saber "qué medidas ha adoptado o prevé adoptar la Junta para facilitar la investigación sobre las personas andaluzas deportadas a los campos nazis, el acceso a los archivos de su competencia, la preservación de testimonios y documentos y el acompañamiento a sus familias".

También preguntan por escrito al Gobierno andaluz "qué actuaciones de cooperación con otras administraciones y archivos nacionales o extranjeros se han realizado, con qué recursos y resultados", así como "qué apoyo ofrece la Junta para orientar a las familias en la solicitud de reconocimientos y reparaciones ante los órganos competentes, sin sustituir las competencias estatales".

En otro de sus escritos, el Grupo Socialista pregunta "qué actuaciones ha desarrollado la Junta de Andalucía, y cuáles tiene previstas, para abordar en los centros educativos la historia de las personas andaluzas deportadas a los campos nazis, así como de las víctimas del genocidio nazi".

También, "qué materiales didácticos, actividades y acciones de formación docente se han promovido, qué presupuesto se ha ejecutado y cuántos centros y docentes han participado, por provincia", y "qué colaboración se ha establecido o se prevé establecer con entidades memorialistas y universidades".

"¿Prevé la Junta de Andalucía impulsar una Red Andaluza de Centros Educativos sobre Exilio y Deportación, de adhesión voluntaria, que permita coordinar y dar continuidad a proyectos educativos sobre esta materia?", es otra de las preguntas que los referidos diputados socialistas han trasladado por escrito a la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

Asimismo, desde el Grupo Socialista han preguntado a la Junta "qué convocatorias autonómicas han permitido financiar proyectos de investigación, homenaje o divulgación sobre la deportación a los campos nazis y las víctimas del genocidio nazi vinculadas con Andalucía", y "qué dotación, fechas de apertura y resolución, requisitos de acceso y gastos subvencionables se establecieron en cada convocatoria".

Desde el PSOE-A también quieren saber "cuántos proyectos relativos a esta materia se solicitaron, concedieron y denegaron, por provincia, y cuáles fueron los motivos de denegación", así como "qué actuaciones prevé la Junta para mejorar el acceso de entidades pequeños y municipios con menos recursos técnicos".

Finalmente, entre las preguntas registradas por los diputados Francisco Cuenca y Esteban Morales figuran las de "qué importes ha destinado la Junta de Andalucía --indicando ejercicio, crédito inicial y definitivo destinado a estas actuaciones, obligaciones reconocidas y pagos realizados, identificando el programa presupuestario, la finalidad financiada y la distribución provincial-- a actuaciones específicamente relacionadas con la memoria de las personas andaluzas deportadas a los campos nazis, así como a las víctimas del genocidio nazi vinculadas con Andalucía", y, por último, "qué actuaciones se han financiado con cargo a líneas generales de memoria democrática y por qué importe".