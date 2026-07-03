El PSOE registra una PNL en el Parlamento andaluz para declarar BIC los cines de verano de Córdoba

Exterior del cine de verano Coliseo San Andrés de Córdoba. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Victoria Fernández ha informado este viernes del registro en el Parlamento de Andalucía de una Proposición no de Ley (PNL) para instar al Gobierno andaluz de PP y Vox "a iniciar los trámites necesarios para la declaración de los cines de verano de Córdoba como Bien de Interés Cultural (BIC)", trámite que Fernandez presentó ayer jueves en el registro de la Cámara autonómica junto al parlamentario socialista Rafael Recio.

Fernández ha explicado a través de una nota que esta iniciativa "nace del compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con la defensa del patrimonio cultural cordobés y del trabajo conjunto con la ciudadanía organizada".

En este sentido, ha querido reconocer "el esfuerzo, la constancia y la implicación de las asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos y de tantas personas que durante años han peleado para defender los cines de verano como una seña de identidad de Córdoba. Sin ese compromiso cívico y esa movilización, hoy no estaríamos dando este paso en el Parlamento andaluz", ha destacado.

La parlamentaria socialista ha defendido que los cines de verano "no son unas simples pantallas. Son lugares de encuentro, de convivencia y de relación entre quienes viven en nuestros barrios. Son identidad, son cultura y forman parte de la memoria sentimental de generaciones de cordobeses".

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista reclama que la Junta de Andalucía impulse su declaración como BIC, "para garantizar su protección y conservación", al considerar necesario "proteger esos espacios que iluminan las noches de verano de Córdoba", con la idea de "preservarlos, no solo por lo que representan en el presente, sino también para las generaciones futuras, porque hablamos de un patrimonio vivo que merece el máximo reconocimiento institucional".

Victoria Fernández ha señalado que esta iniciativa será, además, "la hoja de ruta del Grupo Parlamentario Socialista durante la legislatura, para ser útiles a la ciudadanía cordobesa, utilizando todas las herramientas parlamentarias a nuestro alcance para defender aquello que forma parte de nuestra identidad y mejorar la vida de las personas".

La parlamentaria ha enmarcado esta propuesta en el contexto político de la nueva legislatura andaluza y ha advertido de que, "por primera vez, la ultraderecha de Vox entra a formar parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, gracias al acuerdo alcanzado con Juanma Moreno, para que continúe como presidente".

A su juicio, "esa decisión supone un claro retroceso en derechos y libertades ciudadanas y obliga al PSOE a reforzar su labor de oposición, defendiendo el patrimonio, la cultura, los servicios públicos y los derechos de la mayoría social frente a cualquier intento de involución".

Así, "rrente a quienes representan el retroceso, el PSOE va a seguir defendiendo una Andalucía que protege su patrimonio, que apuesta por la cultura como elemento de cohesión social y que escucha a la ciudadanía organizada. Los cines de verano forman parte de nuestra forma de vivir, de convivir y de entender la cultura, y merecen ser protegidos como lo que son, un patrimonio único de Córdoba y de Andalucía", ha concluido.