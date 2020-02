PSOE-A reivindica su papel en los avances de la autonomía andaluza, ahora "en peligro" por la "regresión" de la derecha

Publicado 19/02/2020 13:46:18 CET

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, ha reivindicado este miércoles "el papel fundamental de los socialistas en la historia de la autonomía de Andalucía y en lo mucho que ha avanzado nuestra tierra en estos años", y ha alertado del "peligro que corre la autonomía en estos tiempos, ante la regresión de derechos que todos conquistamos" y "desde que la derecha está en el poder, que cuestiona asuntos que eran indiscutibles".

Así lo ha trasladado Fiscal en el acto que el grupo parlamentario socialista ha celebrado en la Casa de Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza, para conmemorar el 40 aniversario del referéndum de autonomía del 28 de febrero de 1980.

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento ha apuntado que Andalucía ha pasado "de ser una tierra de subdesarrollo en muchos indicadores a convertirse en una tierra de primera, una autonomía moderna capaz de mirar de tú a tú a cualquier comunidad autónoma".

Además, ha reivindicado la historia reciente de Andalucía y el papel de los gobiernos socialistas que durante más de 37 años han contado con la confianza mayoritaria de los andaluces para gobernar, según ha destacado.

De igual modo, Fiscal ha lamentado que el Gobierno de la Junta esté "sostenido por un partido que pretende eliminar las autonomías" --en alusión a Vox-- y "manifiesta abiertamente que no cree en la autonomía de Andalucía", algo que es "incompatible con que el Gobierno de la Junta se quiera erigir en autonomista", según ha apostillado.

En este sentido, el parlamentario del PSOE-A ha advertido de que "nos van a tener enfrente a los socialistas en cualquier ataque al autogobierno". "Por más lazos que se pongan en la solapa, la derecha es la de 'Andaluz, este no es tu referéndum'", ha aseverado.

Por otro lado, Fiscal ha expresado su agradecimiento al Centro de Estudios Andaluces por permitir finalmente la celebración de este acto, cuya organización "tuvo su polémica al principio", según ha reconocido el portavoz socialista, ya que desde la dirección del PSOE-A se advirtió el pasado lunes de que desde la Junta se había negado el permiso al Grupo Socialista para la organización del mismo este miércoles.

"Bien está lo que bien acaba", ha apuntado Fiscal, quien ha incidido en que este acto no suponía "ninguna interferencia" con la actividad del Centro de Estudios Andaluces que tiene su sede en este espacio, y "no ofrecía ningún problema", de ahí que los socialistas "no entendían que se les negara" su celebración y "se ofrecieran" para su desarrollo "fechas alejadas del 28 de febrero".

MANIFIESTO

De igual modo, en un acto en el Museo de la Autonomía ubicado en Coria del Río (Sevilla) con más de un centenar de diputados socialistas, cargos institucionales y orgánicos, y militantes socialistas, se ha leído un manifiesto que resalta que el PSOE de Andalucía "se siente profundamente orgulloso de la transformación social y económica que se ha producido en los últimos 40 años en Andalucía".

"El mejor periodo de nuestra historia, en el que pasamos de una Andalucía deprimida a una Andalucía de primera", han defendido los socialistas.

En su manifiesto, desde el PSOE-A apuntan que "la firme defensa de la igualdad protagonizada por el pueblo andaluz hace 40 años, el no querer ser más ni menos que nadie, quebró el propósito de determinadas fuerzas políticas de que España fuera un Estado autonómico de dos velocidades".

"Podemos afirmar, con orgullo, que el acceso de Andalucía a su autonomía plena garantizó que hoy vivamos en una España plural, pero de ciudadanos y ciudadanas iguales en derechos y en oportunidades", sostiene el referido manifiesto, que añade que "Andalucía hizo compatible en España el reconocimiento de la diversidad con el principio de igualdad, que ha sido siempre la bandera de los y las socialistas".

"Y, todo ello, en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a la idea misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Un proyecto que tiene historia, presente y futuro", reza el documento.