Adelante: Moreno juega al "travestismo político" con un falso "andalucismo" y quiere "apropiarse" de Andalucía como PSOE

Publicado 19/02/2020 13:19:03 CET

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de "jugar al travestismo político" presentándose como "andalucista cuando no lo es", y de "querer apropiarse de Andalucía en nombre de un partido político, como hace 40 años hizo el PSOE".

Así lo ha trasladado Aguilera en una rueda de prensa en la Cámara andaluza junto al también portavoz adjunto del grupo José Ignacio García, en la que ha aseverado que Juanma Moreno "juega al travestismo político de múltiples formas", como "cuando se presenta como presidente 'verde' mientras acaba con la Consejería de Medio Ambiente", o "cuando se presenta como un presidente dialogante cuando lo único que hace es inflar sus políticas de extrema derecha".

"Utilizar Andalucía como arma partidaria y arrojadiza frente al Gobierno central no es ser andalucista", ha enfatizado Aguilera, para agregar que "vender a precio de saldo Andalucía a capital extranjero o privado no es ser andalucista", ni tampoco "utilizar la bandera andaluza de manera impostada y contrahecha mientras se está vendiendo el futuro de Andalucía y no se hacen las políticas que rescaten Andalucía de la dependencia económica y la subsidiariedad".

"El PSOE confundió Andalucía con el PSOE y la Junta, y no vamos a tolerar" que el Gobierno actual de PP-A y Ciudadanos (Cs) se proclame "como el más andalucista de los gobiernos" cuando "son los directos herederos del 'Andaluz, este no es tu referéndum'", en alusión al lema de UCD durante el referéndum para la autonomía andaluza de 1980.

La portavoz de Adelante ha señalado que "ya es tiempo de acabar con esta charada, porque andalucismo se hace andando, defendiendo los intereses de nuestra comunidad con un proyecto de financiación adecuado, con un reconocimiento de la deuda histórica andaluza que permita dar satisfacción a las necesidades de los andaluces", y "no se hace con una bajada masiva de impuestos perjudicando a los que menos tienen, sino defendiendo a la mayoría social".

También "se hace defendiendo el campo andaluz y un modelo y transición ecológica sostenible, y un modelo productivo que genere empleo estable en Andalucía", según ha continuado Aguilera, que ha criticado el posicionamiento contrario del Consejo de Gobierno a la proposición de ley de Adelante cuya toma en consideración se debate este miércoles en el Pleno de reconocimiento del histórico 4 de diciembre de 1977.

Aguilera ha defendido que esta iniciativa "pretende dar luz y aportar realidad a una gesta importantísima del pueblo andaluz", porque "no existiría el 28 de febrero (de 1980) sin el 4 de diciembre" de 1977, cuando salieron a las calles en Andalucía "millones de personas para conseguir dignificar la posición de nuestro pueblo en el proceso constituyente".

LEY DE CUENTAS CLARAS

Por otro lado, desde Adelante han reiterado sus críticas al criterio negativo que el Consejo de Gobierno expresó el pasado lunes a la proposición de Ley de Cuentas Claras y Abiertas que ha impulsado el propio grupo parlamentario para "aportar luz y taquígrafos a las cuentas públicas" andaluzas "para que los ciudadanos conozcan hasta dónde va el último céntimo de dinero público".

Aguilera ha insistido en criticar que un Gobierno que "se considera a sí mismo regenerador" se oponga a una iniciativa que tiene un "coste cero" para los ciudadanos y que "responde a una demanda fundamental, que es la ética en la gestión de la cosa pública".

En esa línea, la portavoz de Adelante ha considerado que "ya está bien", por parte de la Junta, de "tantos anuncios, tanto paseo por los medios de comunicación, tanto 'show' histriónico" por parte del consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, y ya "va siendo hora de poner encima de la mesa políticas de la ética" en una comunidad que acumula "un rosario de actuaciones infames" en materia de corrupción".