PSOE-A replica al PP-A que quien "está escondido es Moreno", "incapaz de enfrentarse" a la pérdida de mayoría absoluta

El diputado del PSOE-A por Huelva en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en una atención a los medios. - PSOE-A

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE-A por Huelva en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha asegurado este lunes que el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, "está escondido" porque "no es capaz de enfrentarse a la mayoría simple" fruto de las últimas elecciones autonómicas.

"El que está escondido de manera cobarde, porque no sabe enfrentarse a una situación política que necesita de capacidad y de fortaleza, es Moreno Bonilla", ha señalado Jiménez en un audio remitido a los medios tras las declaraciones de la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP andaluz, Beatriz Jurado, pidiendo a la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que "no se esconda" y "dé explicaciones en relación con las distintas causas judiciales que envuelven" a su partido y de las "consecuencias directas en Andalucía".

En rueda de prensa, Jurado ha preguntado a Montero, que fue ministra de Hacienda, qué "sabía" de lo que ocurría en la SEPI y que hoy está siendo "investigado", así como de las consecuencias de la "trama Leire (Díez) en Andalucía".

"No es capaz de enfrentarse a la situación de mayoría simple en la que se ve después de haber abusado de una mayoría absoluta", ha subrayado Jiménez.

En esta línea, el parlamentario ha pedido a Moreno "que se ponga al frente de los problemas que tiene Andalucía". "Para el Partido Popular, el problema es Vox, pero para los andaluces el problema es la sanidad", ha aseverado

En este sentido, Jiménez ha señalado que Andalucía "se sitúa a la cabeza en España" en listas de espera de la dependencia, siendo, ha asegurado, uno de los territorios "donde más personas mueren sin poder acceder a la dependencia".

Por otro lado, el parlamentario socialista ha pedido "explicaciones creíbles" acerca de las relaciones entre el PP-A y el PP de Almería en materia de financiación. "Todo el mundo sabe que, cuando el PP de Almería estornuda, el que se resfría es el PP de Andalucía". En esta línea, ha insistido en que "estamos esperando que se den explicaciones concretas de un caso en el que hay decenas de imputados".