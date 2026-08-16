El PSOE-A reprocha a la Junta el "deterioro encadenado" de la sanidad pública andaluza bajo la gestión de Moreno

La diputada autonómica del PSOE de Granada, Mari Ángeles Prieto. (Imagen de archivo) - PSOE GRANADA

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud y Consumo del PSOE-A, María Ángeles Prieto, ha criticado este domingo que la sanidad pública andaluza se encuentra "bajo mínimos" un verano más, "encadenando ya ocho periodos estivales consecutivos de deterioro" bajo la gestión del Gobierno del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En una nota de prensa, la responsable socialista ha alertado de que el Ejecutivo autonómico comenzó la temporada estival destinando "contratos millonarios a la sanidad privada", mientras que para el sistema público ha recurrido a "pocos contratos, tarde y precarios".

Prieto ha señalado que las consecuencias de esta política son evidentes en toda la comunidad: "El resultado son urgencias colapsadas, centros de salud cerrados por las tardes y demoras de dos y tres semanas para conseguir una cita médica".

Frente a esta falta de recursos sanitarios, Prieto ha reprochado las prioridades de gasto de la Junta de Andalucía, que ha destinado "siete millones y medio de euros para contratar a 117 capellanes". "Médicos no, pero capellanes sí hay, será para que se produzca un milagro si no consigues cita", ha afirmado.

Por otro lado, la secretaria de Salud del PSOE-A ha criticado la falta de planificación del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ahora intenta cubrir las carencias del sistema con medidas improvisadas. "Como el milagro no llega, los directivos del SAS buscan a la desesperada médicos para rescatar, en sus propias palabras, las urgencias de hospitales como el de Motril, ofreciendo hasta 1.500 euros al día para quienes quieran hacer guardias", ha advertido Prieto.

Para la representante socialista, esta situación evidencia "el fracaso" del modelo sanitario del Partido Popular en Andalucía. "Primero no contratas, recortas plantillas y ofreces contratos precarios que hacen que los médicos salgan huyendo de la comunidad, y ahora, en pleno verano, pagas un riñón por intentar recuperarlos. Ese es el supuesto gran cambio de Moreno Bonilla: una sanidad que solo ha cambiado a peor", ha sentenciado.