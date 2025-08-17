PSOE-A reprocha a Moreno que "duplique sus pagos por intereses de deuda" y rechace la propuesta de condonación

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alicia Murillo, ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que Andalucía vaya a "duplicar en 2028" sus pagos por intereses de deuda, basándose en un estudio de la fundación Fedea publicado esta semana, "mientras rechaza la propuesta de condonación de la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asciende a 19.000 millones de euros".

Alicia Murillo ha destacado en una nota de prensa, que con los 1.400 millones que la Junta "se ahorraría el pago de intereses", y que Moreno rechaza por "orgullo, soberbia y seguir las directrices de Feijóo", se podría pagar "el comedor escolar, el aula matinal y las actividades extraescolares de 125.000 estudiantes, la ayuda por Dependencia a 431.000 personas, contratar a 2.000 médicos y 3.000 enfermeros, construir 3.000 VPO o 100 kilómetros de autovía".

La portavoz socialista ha criticado que, desde que Moreno es presidente, la Junta de Andalucía "ha incrementado en 6.000 millones de euros su deuda y, con lo que es incomprensible que no acepte la quita de la deuda que le ofrece el Gobierno de España, a pesar de que Andalucía sería la comunidad más beneficiada".

Murillo ha lamentado, por último, que Moreno Bonilla "no quiere ahorrarse 1.400 millones de euros en intereses porque prefiere seguir haciendo caso a las directrices de Feijóo antes que privar a los andaluces y andaluzas de pagar"