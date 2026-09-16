PSOE-A reta a Moreno a explicar en persona en el Parlamento su acuerdo de gobierno con Vox: "¿Qué problema hay?"

La portavoz del grupo parlamentario socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 16 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha defendido este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, debería aprovechar una comparecencia del Consejo de Gobierno que ha solicitado el Grupo Socialista en el Pleno para explicar él mismo el acuerdo de gobierno que suscribió con Vox a principios del pasado mes de julio, y que posibilitó su tercera investidura como presidente de la Junta.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la también portavoz adjunta del Grupo Socialista se ha preguntado "qué problema hay" en que sea Moreno quien explique el acuerdo de gobierno entre el PP-A y Vox por el que el PSOE-A ha pedido una comparecencia del Consejo de Gobierno que se sustanciará este miércoles por la tarde, en el primer Pleno ordinario del nuevo curso político.

María Márquez ha subrayado que dicha comparecencia se va a traducir en "un 'cara a cara' del Grupo Socialista con el Gobierno" andaluz, porque desde el PSOE-A no se explican "cómo todavía en este Parlamento no nos han contado el acuerdo de gobierno del PP y Vox".

La portavoz socialista ha criticado que, antes de la firma de ese acuerdo, por parte del PP-A de Juanma Moreno se acudió al Parlamento a contar "una mentira, una milonga", a escenificar "un teatrillo", y a "estafar institucionalmente a los andaluces".

María Márquez ha criticado que Moreno "dijo por la mañana" en su debate de investidura que "quería gobernar solo, y por la noche sacó un acuerdo de investidura con más de 100 propuestas" pactadas con Vox que "no se ha explicado en el Parlamento de Andalucía" todavía.

La dirigente del PSOE-A ha incidido en defender que debería ser "el propio presidente de la Junta de Andalucía" quien compareciera en el Parlamento para explicar este acuerdo, pero, "pasado el tiempo que ha pasado", ha admitido que entre los socialistas no tienen "mucha esperanza en que el Gobierno de Andalucía tenga interés en contar el pacto".

"Si tuvieran algo de lo que presumir, si quisieran contarnos algo a los andaluces que ellos entiendan que es positivo, se habrían esmerado en contar el acuerdo de gobierno", pero, "desde luego, no es el caso", y "les dará bastante vergüenza el acuerdo al que han llegado" con Vox, ha sostenido la representante socialista.

En esa línea, María Márquez ha señalado que Moreno compareció ante los medios de comunicación "con 'carita' de compungido" a contar que "había llegado a un acuerdo con la extrema derecha" que él mismo firmó con Vox, y ello después de que en el Parlamento "se negó" a los grupos políticos la posibilidad de celebrar "un debate" en torno al mismo, según ha insistido en criticar.

La portavoz socialista ha defendido que los andaluces se merecen que el presidente de la Junta ofrezca explicaciones en el Parlamento sobre este acuerdo, "en un marco de pluralidad política, de confrontación, de debate político, de fortalecimiento de la democracia".

SUPRESIÓN DEL PROGRAMA DE CULTURA ÁRABE

Por otro lado, le han preguntado a María Márquez por la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios andaluces que contempla el referido acuerdo de gobierno, y que el vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, subrayó este pasado martes que se va a cumplir.

María Márquez ha indicado que el Grupo Socialista va a pedir en el Parlamento también "explicaciones" por este asunto, y ha animado a revisar la "hemeroteca" para "escuchar" lo que decía la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en la pasada legislatura cuando Vox le exigía esa supresión.

Entonces la consejera, que "sigue siendo la misma", le decía a Vox "prácticamente que era impresentable lo que estaban pidiendo, y ahora es impresentable lo que va a hacer" el Gobierno andaluz, según ha continuado relatando María Márquez antes de denunciar que "esa es la coherencia de un gobierno que hace unos meses nos decía que no iba a hacer algo que ha terminado poniendo en un acuerdo de gobierno, y que va a terminar aplicando en la política educativa de Andalucía".

"Nos parece un disparate", ha sentenciado antes de lamentar que "lo que ha pasado con la entrada de Vox en el Gobierno de Andalucía es que un comentario de 'cuñao', según el Partido Popular, en una barra de bar, termina formando parte de algo que va a aparecer publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía", y desde el PP-A ahora tocan "palmas a lo que digan sus socios", ha terminado de criticar María Márquez.