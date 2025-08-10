PSOE-A subraya la contribución pública ante el incendio de la Mezquita y apela a "aprender de los errores"

Imagen de un agente de la Policía Nacional y de un bombero en la noche del viernes en el incendio en la Mezquita de Córdoba. - Madero Cubero - Europa Press

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Turismo del PSOE-A, Francisco Javier Fernández, ha subrayado este domingo la actuación de los recursos públicos ante la gestión del incendio que se desató la noche del viernes en una capilla de la Mezquita de Córdoba, que supuso la actuación de las administraciones, bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la extinción del siniestro.

"Hay que poner en valor ese servicio que se hace desde lo público", ha subrayado en este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación durante su asistencia al acto por el 89 aniversario del fusilamiento de Blas Infante, organizado este domingo en Sevilla por la Fundación Blas Infante.

Ha destacado el dirigente socialista el "éxito" del operativo de extinción con la activación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural por parte del Gobierno de España, en colaboración con la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Córdoba.

Fernández ha advertido que hechos como los sucedidos en la Mezquita tienen que servirnos para "evaluar el motivo por el que ha pasado y evitar que vuelva a pasar".

"Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para aprender de los errores, sobre todo tenemos que saber prevenir para que esto no vuelva a pasar", ha considerado en este sentido quien fuera consejero de Turismo en el último Gobierno socialista de la Junta de Andalucía.