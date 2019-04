PSOE-A teme que tras el "banquete fiscal a los millonarios" lo "peor" de la Junta "está por llegar" tras las elecciones

Publicado 08/04/2019 13:45:18 CET

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha criticado este lunes el "banquete fiscal" que, a su juicio, va a ofrecer el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos a "300 millonarios", que son quienes se van a beneficiar de la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, según sus cálculos, y teme que "lo peor" de las políticas de "la Junta de las derechas" está "por venir" tras los próximos procesos electorales.

En una rueda de prensa en Sevilla, Férriz se ha referido a la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, una medida que el Consejo de Gobierno aprobará este martes en el marco de un paquete de ahorro fiscal que incluirá también rebajas en los tramos autonómicos del IRPF y del impuesto de Transmisiones.

Para la portavoz de los socialistas andaluces, "semana a semana" se va confirmando "el cambio a peor en Andalucía", y aunque PP-A y Cs "mantienen el Gobierno al ralentí" y "no pisan el acelerador porque no les interesa mostrar su agenda de prioridades para los próximos meses", lo "poco que están dejando entrever es inquietante" y "los primeros pasos nos obligan a encender la alerta roja", porque se atisba un "serio riesgo de deterioro para los servicios públicos" en Andalucía.

La representante del PSOE-A ha criticado el "guante de seda" que, en su opinión, aplica el Gobierno andaluz "para los privilegiados", porque, este martes, "la Junta de las derechas va a regalar 40 millones de euros anuales, con la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, a los 300 más ricos" de la comunidad, y al respecto ha indicado que "una cosa era corregir el error de salto o atender a la situación de los agricultores" como, según ha comentado, pretendió el PSOE-A en la pasada legislatura de acuerdo con Cs, "y otra cosa es beneficiar a 300 millonarios de Andalucía".

Férriz ha aseverado que ese "banquete fiscal a los millonarios" lo van a pagar "las familias y los trabajadores de esta tierra", porque "ese dinero va a salir de recortar en educación, sanidad y políticas sociales", y en esa línea ha lamentado que dichos millonarios "han encontrado a su particular Robin Hood, que les quita el dinero a los pobres para dárselo a los más ricos".

Ha contrapuesto además el decreto que prevé aprobar este martes el Consejo de Gobierno andaluz con los lanzados por el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, que son "para mejorar la vida de la gente", con medidas como "recuperar el subsidio de los mayores de 52 años".

De igual modo, Férriz ha indicado que, frente al deseo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de equiparar la fiscalidad de Andalucía a la de la Comunidad de Madrid, los socialistas andaluces "no queremos parecernos" a una región donde "han arrasado con todos los servicios públicos".

Así, ha aseverado que, en Madrid, "la educación privada y concertada pesan infinitamente más que la pública", y ha indicado que los socialistas andaluces "no queremos ver mermada nuestra cartera de servicios, o pagar los libros de texto, ni copagos ni 'medicamentazos'", ni tampoco "queremos pagar matrículas" universitarias "a 2.000 euros cuando en Andalucía se pagan a siete euros".

CONTRA "PRIVATIZAR LAS ENSEÑANZAS SECUNDARIAS"

Por otro lado, la portavoz del PSOE-A ha alertado también de la "posibilidad de privatizar las enseñanzas secundarias", que, según ha indicado, ha puesto la Junta encima de la mesa, y ha advertido de que "privatizar el bachillerato y la Formación Profesional es una bomba de relojería contra la educación pública" y "no va a contar con el apoyo y la complicidad del PSOE-A", que "no va a colaborar con esa subasta de la educación pública".

De hecho, ha enfatizado que, frente al "modelo de la derecha", que es que "si quieres educación de calidad, usted se la paga", el PSOE-A "va a defender con uñas y dientes la igualdad de oportunidades" a través de la educación pública, y no las "oportunidades de negocio", que es lo que, a su juicio, persigue la derecha.

La representante socialista se ha preguntado si a "las derechas" no les gustan los institutos públicos como les ocurre, en su opinión, con los hospitales públicos.

Sobre la sanidad, además, ha incidido en que "los profesionales" de ese sector "están diciendo que no saben absolutamente nada" del plan de choque anunciado por la Junta para reducir las listas de espera, que "se hizo sin contar con los afectados", y ha criticado que el Gobierno andaluz vaya a "destinar 25 millones de euros para la sanidad privada, para externalizar operaciones".

PRESUPUESTOS "ANTISOCIALES"

Para Férriz, "no se puede decir que la financiación autonómica no es suficiente para cubrir los servicios públicos en Andalucía y, al mismo tiempo, quitarles impuestos a 300 ricos" en la comunidad, y el PSOE-A "no va a respaldar unos Presupuestos con este marcado carácter antisocial que se adivina en esta Junta, unos presupuestos que dinamiten la sanidad, la educación o las políticas sociales, o que beneficien a las clases privadas".

La dirigente socialista ha señalado que cree que, con ese rechazo, desde el PSOE-A le darán un "disgusto" al vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, "si pensaba que podía aprobar los Presupuestos sin Vox", por lo que "va a tener que seguir bailándole el agua" al partido de Santiago Abascal, si bien "las tragaderas que está demostrando PP y Cs son infinitas", según ha apostillado.

INICIATIVA DE ATENCIÓN TEMPRANA

Por otro lado, Férriz ha anunciado que el PSOE-A va a presentar este lunes una proposición de ley que es fruto de un acuerdo alcanzado con Cs en la pasada legislatura para que "los 21.500 niños atendidos por atención temprana en los 200 centros que existen en Andalucía tengan esos derechos reconocidos por ley". Ha apuntado que "veremos a ver" ahora qué posición adopta el partido naranja sobre esta cuestión porque Cs "ha cambiado mucho desde entonces".

Ha concluido insistiendo en que, aunque desde el Gobierno andaluz "no acaban de enseñar del todo lo que quieren hacer, lo poco que dejan entrever es ya demoledor y para encender la alerta roja", y "nos tememos que lo peor está por venir y sólo hemos visto la punta del iceberg, y cuando pasen las elecciones veremos la realidad de los recortes en toda su magnitud", según ha zanjado la portavoz del PSOE-A.