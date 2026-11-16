El PSOE tilda de "espectacular tomadura de pelo" la gestión de la Junta sobre la Ciudad Sanitaria de Jaén

Archivo - El diputado del Grupo Socialista Víctor Torres, en el Pleno del Parlamento andaluz. Imagen de archivo. - PSOE-A - Archivo

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Víctor Torres ha calificado de "espectacular tomadura de pelo" la gestión de la Junta de Andalucía respecto a la Ciudad Sanitaria de Jaén, criticando que, tras ocho años de Gobierno, el Ejecutivo autonómico anuncie ahora que licitará el próximo año la redacción del proyecto para una solución hidráulica. "Definitivamente, el PP se está choteando de Jaén", ha sentenciado en una nota.

Torres ha asegurado en una nota que la Administración autonómica no encuentra obstáculos para impulsar centros hospitalarios en otras provincias como Málaga o Huelva, mientras que en Jaén "todo son problemas, todo son dificultades y todo son excusas de mal pagador". En este sentido, ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que lleve ocho años "mareando la perdiz con lavanderías, con tanques de tormentas y con soluciones hidráulicas" sin que exista "ni un solo ladrillo" de la Ciudad Sanitaria, una situación que, a su juicio, "no cambiará en los próximos años".

El parlamentario ha señalado que esta "burla continuada" de la Junta de Andalucía tiene dos motivaciones. La primera, que el PP "no cree en la sanidad pública" y por lo tanto "le sobran este tipo de infraestructuras". Y la segunda, que "sigue vigente el maltrato a la provincia de Jaén, a la que Moreno mantiene asfixiada sin inversiones relevantes y con flagrantes incumplimientos presupuestarios".

Por último, el parlamentario ha denunciado la situación "insostenible" de la atención sanitaria en la provincia, alertando del "colapso" hospitalario derivado de la "falta" de profesionales y criticando que la Junta "ni siquiera se atreve a actualizar" las listas de espera en lo que considera un ejercicio de "falta de transparencia".