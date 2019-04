Susana Díaz ve un "montaje" el plan de choque contra listas de espera para pasar el "cheque" a la sanidad privada

Actualizado 02/04/2019 8:09:54 CET

JAÉN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este lunes que el plan de choque impulsado por la Junta de Andalucía contra las listas de espera en los hospitales es "un gran montaje" con el objetivo de pasar el "cheque" de la sanidad pública a la privada.

Así lo ha señalado en Jaén antes de participar en un acto de reconocimiento a los alcaldes socialistas de la provincia con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos y a preguntas de los periodistas sobre el inicio del citado plan, que se desarrollará en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) hasta el próximo 31 de diciembre con una inversión de 25,5 millones.

"Más que un plan de choque es un plan de cheque a las empresas privadas de la sanidad en Andalucía, que era evidente que iban a pasar por caja y que iban a encontrar la gratificación del actual Gobierno", ha señalado la dirigente socialista.

Ha añadido que "cuando uno habla de que los teléfonos van a empezar a sonar, que van a atender a no sé cuantos pacientes y resulta que los trabajadores y la gerencia de los hospitales no saben nada", "no se ha llamado a un solo paciente" y "no se han incorporado nuevos profesionales a la sanidad pública", se trata de "una gran mentira y farsa".

"Es un gran montaje que exclusivamente lo que viene a justificar es lo que tienen en la cabeza, que es desviar fondos de la sanidad pública a la sanidad privada", ha afirmado Díaz, quien ha dicho estar esperando todavía que le precisen "una sola comunidad autónoma de España donde contabilicen las listas de espera como dicen que lo van a hacer en Andalucía", y ha incidido en que es "la gratificación, el pago del peaje a las grandes clínicas privadas" en la región.