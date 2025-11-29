PSOE-A urge a la Junta un "plan de choque" sobre salud mental con 150 millones de "financiación extraordinaria"

La diputada del PSOE-A María Ángeles Prieto interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo miércoles, 3 de diciembre, en el Pleno del Parlamento una moción relativa a política general en materia de salud mental con la que, entre otras cuestiones, quiere instar a la Junta a "reconocer la situación de la salud mental en Andalucía como una emergencia sanitaria, social y política", y a que adopte "un Plan de Choque inmediato, de ejecución obligatoria y con financiación extraordinaria de 150 millones de euros que deberá incorporarse en la planificación y en los recursos previstos para el ejercicio 2026".

Así figura en la primera de las 28 propuestas de las que consta esta moción, consultada por Europa Press, con la que el PSOE-A también quiere instar al Gobierno andaluz a través del Parlamento a "reforzar, de manera urgente y con dotación presupuestaria adicional, que deberá incorporarse en la planificación y en los recursos previstos para el ejercicio 2026, todos los dispositivos asistenciales públicos de atención a la Salud Mental", así como a "incrementar las plantillas de psiquiatría, psicología clínica y enfermería especializada en salud mental, trabajo social y terapia ocupacional para alcanzar las ratios de las comunidades autónomas mejor dotadas en los dos próximos años".

Con esta iniciativa, que deriva de una interpelación que la diputada del PSOE-A María Ángeles Prieto dirigió al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en el Pleno anterior, se busca "frenar la fuga actual de profesionales hacia otras comunidades y hacia la práctica privada como consecuencia de las precarias condicionales laborales que se ofrecen a los profesionales por parte del Servicio Andaluz de Salud", según expone el PSOE-A en su moción.

De igual modo, el Grupo Socialista propone en esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "garantizar la cobertura sistemática de permisos y bajas laborales de larga duración en el personal de los dispositivos asistenciales de atención a la salud mental, a fin de asegurar la continuidad asistencial y evitar sobrecargas en las plantillas".

Que la Junta haga "públicos los informes de evaluación de las acciones desarrolladas para la prevención, atención y posvención de Suicidio desde 2023, indicadas en el Programa de Prevención de la Conducta Suicida", así como que ponga "en marcha en el plazo máximo de dos meses, todas las medidas pendientes y sin implementar, así como la activación inmediata del Código Suicidio en toda Andalucía", son otras de las propuestas dirigidas a la Junta que el PSOE-A plantea en su moción, en la que reclama a la administración autonómica "una partida presupuestaria específica de 12 millones de euros para reforzar los recursos disponibles" que se incorpore "en los recursos previstos para el ejercicio 2026".

Asimismo, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "cumplir de forma inmediata con los acuerdos del Pacto de Mejora de la Atención Primaria en relación a la contratación de 411 enfermeras escolares", y a "contratar otras 400 profesionales durante 2026 para disminuir progresivamente las elevadas ratios enfermera/centros educativos actuales".

También, que el Parlamento urja a la Junta a "incrementar de manera inmediata un 30% la dotación de profesionales de las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI), para disminuir las demoras actuales, garantizar seguimientos frecuentes y poder incluir otros perfiles de pacientes y familias", y a "poner en marcha, durante 2026, Programas de Acompañamiento Terapéutico a las familias, en cada Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI), con apoyo domiciliario y tutoría de menores orientada a los casos con problemática familiar grave, dificultades escolares derivadas de problemas de salud mental y desajustes emocionales entre los miembros", para lo cual el PSOE-A solicita una partida de "dos millones de euros" con "presupuestos finalistas".

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA

Otras reivindicaciones dirigidas a la Junta que se incluyen en la moción socialista pasan por que disminuyan "los tiempos de espera para citas en atención primaria", y que esta espera sea de 15 días como máximo para acceder a una "primera consulta" de psiquiatría y psicología clínica en la sanidad pública, así como por pedir la creación de "ocho nuevas Unidades de Rehabilitación de Salud Mental" y otras tantas comunidades terapéuticas públicas entre los años 2026 y 2027, cuatro de cada una de ellas cada año.

Asimismo, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "ampliar durante 2026 al menos un 30% plantillas y camas en hospitales de día y unidades de hospitalización"; a "incrementar en tres millones de euros la financiación a la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem)", y a "garantizar dispositivos específicos, ambulatorios y de hospitalización para anorexia y bulimia en menores en todas las provincias durante 2026".

De igual modo, la moción socialista propone instar a la Junta a "desarrollar programas obligatorios y permanentes dirigidos a los colectivos más vulnerables, incluidos menores víctimas de abusos sexuales, acoso o ciberacoso" y "mujeres víctimas de violencia machista", así como personas "migrantes, sin hogar, internas en centros penitenciarios, con patología dual y con trastornos de personalidad".

También, que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "garantizar atención psicológica pública a todas las personas que atraviesan por un proceso oncológico y a sus familiares, de forma progresiva en el plazo de dos años, en el marco de los recursos presupuestarios de los ejercicios 2026 y 2027, priorizando a las mujeres que sufren cáncer de forma inmediata".

PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CENTROS SANITARIOS

Otras propuestas incluidas en la moción son que el Gobierno andaluz ponga en marcha "durante 2026 un programa de atención psicológica y bienestar emocional en cada hospital, área y distrito sanitario dirigido a los trabajadores del SAS para prevenir, diagnosticar y mejorar los problemas de "ansiedad, depresión y estrés" que sufre "uno de cada tres efectivos de la plantilla" del Servicio Andaluz de Salud, para lo cual se reclama "un presupuesto finalista y claramente identificable de seis millones de euros".

La moción del PSOE-A también pide a la Junta que asegure una "financiación finalista, estable y blindada, no susceptible de reasignación presupuestaria, para la investigación pública en salud mental", con "al menos tres millones de euros" en 2026, así como "campañas públicas permanentes contra el estigma y para la prevención del suicido y adiciones" y que restablezca "la Oficina del Defensor del Paciente en Salud Mental, con carácter permanente".

Que la Junta implemente "un plan de humanización de las unidades de hospitalización" es otra de las reclamaciones de la moción, al igual que la de que apruebe y publique "en un máximo de seis meses un Protocolo Andaluz de Detección y Atención a Mujeres con Problemas de Salud Mental Víctimas de Violencia de género".

Finalmente, la iniciativa socialista se completa con otras reclamaciones dirigidas a la Junta como la de que publique, "en el plazo máximo de 30 días, datos sobre plazas disponibles, segregadas por municipios o provincias, y sistema de acceso en relación a las plazas concertadas con hospitales y centros privados", y la de que aumente "el presupuesto destinado a asociaciones y entidades del movimiento asociativo en un mínimo del 40%", en el próximo ejercicio de 2026.