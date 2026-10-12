PSOE-A urge a la Junta a publicar las "listas de espera de salud mental" en Andalucía de forma "accesible"

Archivo - Imágenes de la instalaciones del Pabellón Virgilio Castilla de Granada, de las fases I y II del Centro de Integración y Recuperación de Salud Mental. (Foto de archivo). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Parlamento andaluz con la que quiere instar al Gobierno andaluz a "publicar, en el plazo máximo de tres meses, un apartado específico, permanente y fácilmente accesible sobre las listas de espera en salud mental dentro de la información pública del Servicio Andaluz de Salud" (SAS).

Así se recoge en la primera de las reivindicaciones incluida en esta iniciativa socialista, consultada por Europa Press, en la que desde el PSOE-A piden concretamente a la Junta que dicha publicación de los datos de lista de espera incluya una "actualización al menos trimestral y datos desagregados por provincia, área sanitaria, centro, dispositivo asistencial, población adulta e infantojuvenil y acceso a psiquiatría y psicología clínica".

Además, la iniciativa socialista propone que se incluya "en dicha información, como mínimo, el número de personas pendientes de primera consulta, los tiempos medio, mediano y máximo de espera, el número de personas que superen los treinta (30), sesenta (60), noventa (90) y ciento ochenta (180) días, así como el tiempo transcurrido entre la primera valoración y el inicio efectivo del tratamiento o intervención prescrita".

Por otro lado, la PNL también propone que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta a "publicar de forma diferenciada los datos de salud mental infantil y adolescente, incluyendo número de menores pendientes de atención, tiempos de demora, distribución territorial y evolución de las listas de espera", y a "adoptar medidas específicas de refuerzo en aquellas áreas sanitarias donde se registren mayores demoras o déficits asistenciales".

De igual modo, desde el Grupo Socialista quieren con esta PNL que el Parlamento emplace a la Junta a "vincular los datos de demanda y demora asistencial en salud mental a la planificación de plantillas, recursos y dispositivos, haciendo pública la dotación de profesionales por categoría y territorio, adoptando medidas correctoras cuando se detecten déficits asistenciales, incrementos significativos de las listas de espera o desigualdades territoriales".

La iniciativa plantea asimismo que dichos indicadores se incorporen "al sistema de seguimiento del Pesma-A --Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía-- 2026-2029, con remisión semestral al Parlamento de Andalucía de un informe sobre la evolución de las listas de espera, las diferencias territoriales, la evolución de las plantillas, las medidas adoptadas y su grado de cumplimiento".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para justificar la presentación de esta iniciativa, desde el PSOE-A señalan en su exposición de motivos que la salud mental constituye "uno de los principales retos actuales del sistema sanitario público andaluz", y a pesar de la "relevancia adquirida" por ésta "en la planificación sanitaria, la información pública disponible sobre los tiempos de respuesta no permite conocer de manera sencilla, periódica y suficientemente desagregada la situación específica de la atención a la salud mental en Andalucía".

Así, desde el PSOE-A llaman la atención acerca de que "la propia página del Servicio Andaluz de Salud dedicada a los tiempos de respuesta asistencial no dispone de un espacio específico que permita consultar conjuntamente la situación de las listas de espera de salud mental, diferenciando, entre otros aspectos, población adulta e infantojuvenil, psiquiatría y psicología clínica, territorios, unidades asistenciales o diferentes niveles de prioridad".

Para el Grupo Socialista, "esta información es especialmente relevante, porque los datos históricos publicados por el propio SAS demuestran que la salud mental puede y ha sido objeto de medición específica".

En esa línea, desde el PSOE-A sostienen que "la transparencia sobre las demoras asistenciales no constituye únicamente una cuestión estadística", ya que "permite conocer la capacidad de respuesta del sistema, detectar diferencias territoriales, planificar adecuadamente las necesidades de profesionales y dispositivos, y evaluar si las actuaciones previstas en el Pesma-A están produciendo resultados efectivos".

Por ello, desde el Grupo Socialista justifican la presentación de esta PNL al entender que "resulta conveniente avanzar hacia un sistema permanente de información pública que permita conocer de forma objetiva, actualizada, accesible y comparable los tiempos de acceso a la atención a la salud mental en Andalucía y utilizar esta información como instrumento de planificación, evaluación y rendición de cuentas".