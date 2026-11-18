La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido este miércoles al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a "levantar la voz y condenar" las declaraciones de su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Andalucía que los socialistas enmarcan en el "supremacismo" propio de "la derecha".

Así se ha pronunciado la vicesecretaria general del PSOE-A en una rueda de prensa en el Parlamento al hilo de las declaraciones que sobre la "decadencia" de Andalucía en la etapa de gobiernos socialistas realizó la presidenta madrileña el pasado domingo en un mitin de campaña electoral en Móstoles.

La también portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha señalado que dichas declaraciones "han escandalizado a todo el país", y ha emplazado a Juanma Moreno a que "abra la boca" para rechazarlas.

María Márquez ha considerado que el presidente de la Junta "tiene el síndrome de (Pablo) Casado", y está "muerto de miedo" ante la posibilidad de que Ayuso terminase "haciendo" con él "lo mismo que hizo" con el antecesor de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, que "fue tirarlo por el balcón", ha añadido la portavoz socialista.

"Es evidente que el señor Moreno Bonilla es incapaz de levantar la voz y de salir a defender a Andalucía", ha criticado la representante del PSOE-A, que ha enmarcado las declaraciones de Ayuso en el "supremacismo" que está "totalmente intrínseco en la derecha española", y al hilo ha señalado que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre también van "de la defensa de la dignidad de los andaluces frente a aquellos que siempre" les "han menospreciado" y les han "intentado ridiculizar y estereotipar".

María Márquez ha aseverado que el presidente de la Junta "tiene que decir claramente si está del lado de los que nos insultan o de los andaluces", y ha criticado que, mientras "la derecha supremacista" esté "siempre atacando a Andalucía, la derecha andaluza" esté "siempre en una posición de sumisión frente a estos ataques".

Tras criticar que Moreno hubiera salido "corriendo" a "posicionarse" sobre este asunto "si no fuera porque lo ha dicho su compañera" de partido, Isabel Díaz Ayuso, la portavoz socialista también ha considerado "triste" que el presidente del PP-A haya dicho "claramente" que "él está en campaña" electoral de cara a la cita del 29N "promoviendo un voto de castigo" al secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Está claro" que a Moreno "le cuesta trabajo defender" al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y "le es muchísimo más fácil atacar a Pedro Sánchez", ha comentado también María Márquez, quien también ha acusado al presidente de la Junta de estar "utilizando las instituciones andaluzas para atacar" y "hacer campaña contra el presidente del Gobierno".

DE ACUERDO CON LA PNL DE POR ANDALUCÍA PARA "REPROBAR" A AYUSO

De igual modo, a preguntas de los periodistas, la representante del PSOE-A ha señalado que su grupo está "de acuerdo" con la proposición no de ley (PNL) que Por Andalucía ha registrado este miércoles para "reprobar" a Isabel Díaz Ayuso por esas declaraciones, que ve "muy oportuna", pero ha cuestionado que haya que esperar "hasta el miércoles o hasta el jueves" de la próxima semana --cuando se podría debatir la iniciativa en el Pleno del Parlamento-- para que el PP-A y Juanma Moreno "rechacen, condenen" esas palabras.

En esa línea, María Márquez ha dicho que espera que sea este mismo miércoles cuando se produzca dicha condena, y que, "por decencia", porque le dé "un poquito de vergüenza", Juanma Moreno salga "inmediatamente a condenar las declaraciones" de su compañera de partido.

Por otro lado, después de que la propia Ayuso haya escrito un comentario en redes sociales en el que justifica que con sus declaraciones no quiso meterse con los andaluces, sino con la "decadencia, pobredumbre y cadenas" del PSOE durante sus años de gobierno en esta región, María Márquez ha sostenido que "claro" que el pronunciamiento de la dirigente madrileña era "un ataque a Andalucía".

Así, ha puesto de relieve que "una de las cosas que decía" Ayuso es que "los centros de salud cerraban por las tardes porque la gente se va de vacaciones", y al respecto la portavoz socialista ha remarcado que quienes "estaban en los centros de salud trabajando cuando gobernaba el PSOE en Andalucía eran los profesionales sanitarios, los trabajadores de Andalucía".

Además, María Márquez ha insistido en enmarcar las declaraciones de la presidenta madrileña en "una posición estructural de la derecha siempre con Andalucía desde el desprecio, desde una posición supremacista", como si los andaluces fueran "de menor categoría".

CRÍTICAS A VOX POR LAS "PAGUITAS"

Por otro lado, María Márquez se ha pronunciado también sobre el hecho de que la mujer del líder de Vox, Lidia Bedman, sea beneficiaria del bono social térmico para familias vulnerables porque es familia numerosa, y al respecto ha llamado la atención acerca de que "aquellos que venían a acabar con las 'paguitas' son los que están cobrando las 'paguitas'".

"No sabíamos que quien tenía una 'paguita' de Sánchez era el señor Abascal", ha comentado María Márquez, que ha criticado así la "hipocresía", el "cinismo" y la "contradicción" que, en su opinión, cabe achacarle a Vox por ello, y ha considerado que es una "manera de faltarle el respeto e insultar la inteligencia colectiva de la gente".

Finalmente, la vicesecretaria general del PSOE-A ha avisado de que su partido "se va a encargar de que en cada barrio obrero" de Andalucía, "la gente sepa de qué clase de personas estamos hablando cuando la extrema derecha hace este tipo de discursos populistas, hipócritas y cínicos", ha zanjado.