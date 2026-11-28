Archivo - Sesión de la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con la que, de entrada, plantea que el Parlamento inste a la Junta a "impulsar la creación de un Banco Público de Tierras Agrarias de Andalucía, en el plazo máximo de doce meses".

Dicho banco público se impulsaría tras la "elaboración, en seis meses, de un inventario provincializado de terrenos de titularidad pública susceptibles de aprovechamiento agrícola y ganadero", según se precisa en el texto de esta iniciativa, consultado por Europa Press.

Ese inventario permitiría "incorporar los terrenos jurídicamente disponibles y facilitar la adhesión voluntaria de propietarios privados, estableciendo criterios objetivos y transparentes que prioricen el acceso de jóvenes, mujeres rurales y nuevos profesionales del sector", precisa el texto de la iniciativa socialista.

Como segundo punto, la PNL socialista propone que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "poner en marcha un programa andaluz de transmisión y sucesión de explotaciones agrícolas y ganaderas, que facilite el relevo generacional mediante acuerdos voluntarios entre titulares próximos a la jubilación y nuevos profesionales, ofreciendo intermediación, asesoramiento jurídico, acompañamiento técnico e incentivos económicos, así como mecanismos de financiación que favorezcan el arrendamiento de larga duración, la adquisición de explotaciones y las inversiones iniciales".

En tercer lugar, el PSOE-A quiere que el Parlamento emplace al Gobierno andaluz a "reforzar las ayudas para la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, garantizando una programación financiera plurianual, la continuidad de las convocatorias, la simplificación administrativa y la agilización de los pagos, con especial atención a quienes no disponen de explotaciones familiares previas, e impulsando el acceso de las mujeres a la titularidad, cotitularidad, titularidad compartida y dirección de explotaciones agrarias".

Y, en cuarto lugar, la iniciativa propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "desarrollar proyectos piloto del Banco Público de Tierras en municipios rurales afectados por la despoblación, el envejecimiento de los titulares y el abandono de explotaciones, en colaboración con las entidades locales, organizaciones agrarias, cooperativas y Grupos de Desarrollo Rural".

También quieren desde el PSOE-A que la Junta presente "anualmente ante la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento de Andalucía un informe de evaluación que detalle las hectáreas incorporadas, las explotaciones transmitidas, las personas beneficiarias desagregadas por sexo y edad, las ayudas concedidas y pagadas y los resultados obtenidos en materia de incorporación y permanencia en la actividad agraria".

ANTE LOS "DESAFÍOS ESTRUCTURALES" DEL SECTOR AGRARIO ANDALUZ

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta PNL, el Grupo Socialista parte de la premisa de que "el sector agrario andaluz afronta uno de los desafíos estructurales más importantes para su futuro", y debe "garantizar el relevo generacional de las explotaciones agrícolas y ganaderas y facilitar el acceso a la tierra a quienes desean desarrollar su proyecto profesional en el medio rural". En concreto, la iniciativa detalla que, "según el Censo Agrario de 2020, Andalucía contaba con 267.717 explotaciones agrarias y una superficie agrícola utilizada próxima a los 4,7 millones de hectáreas", mientras que, por edades, el 45,8% de las personas jefas de explotación tenía 65 años o más, frente al 24,7% registrado en 2009.

Paralelamente, el porcentaje de responsables de explotaciones con 44 años o menos descendió desde el 25,6% hasta el 11%. Esta evolución, según sostiene la iniciativa socialista, "evidencia un envejecimiento progresivo de quienes dirigen las explotaciones agrarias andaluzas y la necesidad de adoptar medidas que faciliten su continuidad".

Desde el PSOE-A avisan de que se dan "diferencias territoriales significativas", de forma que, "en provincias como Jaén, Sevilla, Málaga o Granada, el porcentaje de personas jefas de explotación de 65 años o más se aproxima o supera el 47%, lo que pone de manifiesto la necesidad de diseñar actuaciones adaptadas a las características productivas y demográficas de cada territorio", según sostienen desde el Grupo Socialista.

La PNL defiende que "el acceso a la tierra constituye uno de los principales obstáculos para la incorporación de nuevos profesionales a la agricultura y la ganadería", y al respecto ponen de relieve desde el PSOE-A que "la adquisición de una explotación exige una inversión inicial elevada, mientras que el arrendamiento puede resultar inaccesible o presentar condiciones de duración insuficientes para garantizar la viabilidad de los proyectos empresariales".

"Por ello, resulta necesario complementar las ayudas existentes con instrumentos públicos que faciliten el acceso a la tierra y promuevan la transmisión ordenada de explotaciones entre generaciones", se puede leer en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, en la que se subraya a renglón seguido que "Andalucía dispone de un patrimonio agrario público cuya situación jurídica, disponibilidad y posibilidades de aprovechamiento deben ser objeto de una evaluación actualizada".

MECANISMO DE INTERMEDIACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE SUELO AGRARIO

Consideran desde el PSOE-A que "resulta conveniente avanzar hacia un instrumento de gestión integral que permita identificar las tierras públicas disponibles, conocer su aptitud productiva y facilitar su incorporación a proyectos agrarios viables, con pleno respeto a la normativa patrimonial, ambiental y urbanística aplicable", continúa el texto de la iniciativa, que sostiene que "la creación de un Banco Público de Tierras Agrarias de Andalucía permitiría establecer un mecanismo transparente de intermediación entre la oferta y la demanda de suelo agrario".

Este instrumento, según abunda el Grupo Socialista, "podría incorporar tanto tierras de titularidad pública susceptibles de aprovechamiento como fincas privadas cuyos propietarios decidieran voluntariamente ofrecerlas para su arrendamiento, cesión de uso u otras fórmulas jurídicamente admisibles".

Su finalidad "no sería sustituir el mercado privado de tierras, sino facilitar oportunidades de acceso, movilizar superficies infrautilizadas y favorecer la continuidad de explotaciones que, por ausencia de sucesión familiar, pudieran cesar su actividad", defienden desde el PSOE-A.

Para el Grupo Socialista, el Banco Público de Tierras "debería contar con criterios objetivos de adjudicación, procedimientos transparentes y garantías de igualdad, priorizando proyectos que acrediten viabilidad económica, generación de empleo, sostenibilidad ambiental y contribución al desarrollo rural".

La PNL del PSOE-A llega así a la conclusión de que "corresponde al Gobierno andaluz impulsar, en el ámbito de sus competencias, nuevas herramientas de intervención pública que permitan aprovechar los recursos disponibles, facilitar la incorporación de profesionales y garantizar la continuidad del tejido productivo agrario".