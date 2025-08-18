El PSOE urge la "reapertura" de la piscina municipal de Iznalloz (Granada) "en condiciones aptas para el baño"

IZNALLOZ (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Iznalloz (Granada), Mariano Lorente, ha denunciado este lunes el cierre de la piscina municipal, y ha exigido al alcalde acatuccitano, Carlos Romero (IU), y a su equipo de gobierno su "reapertura inmediata en condiciones aptas para el baño".

"Nos parece muy grave que el Ayuntamiento haya decidido cerrar la piscina municipal sin previo aviso, sin ninguna explicación y sin dar ninguna información a las y los vecinos de Iznalloz", ha indicado Lorente en un comunicado.

El socialista ha censurado que esta situación se produzca en "plena ola de calor", un momento en el que, para "numerosas familias" del citado pueblo y visitantes, "la única forma y alternativa que tienen de disfrutar del baño es utilizando estas instalaciones que permanecen cerradas".

"Hay una clarísima falta de gestión por parte del alcalde y su equipo de gobierno, puesto que el agua está garantizada en Iznalloz gracias al trabajo realizado por el anterior gobierno socialista", ha añadido el representante del PSOE, quien en esa línea ha sostenido que "si la piscina está cerrada se debe a una falta de mantenimiento y a un deterioro en la gestión por parte del actual gobierno local".

Así, Lorente ha reclamado una explicación de por qué está instalación lleva cerrada desde la semana pasada, y ha incidido en la "importancia de su reapertura" y que "se garanticen, ante todo, las condiciones de salubridad y de seguridad sanitaria en la calidad del baño para todos los que utilizan y necesitan de nuestra piscina".

En ese contexto, ha apuntado que, con carácter previo al cierre, los cursos de natación se suspendieron al estar el agua "en mal estado", y ha incidido en advertir de que "numerosos niños y niñas del municipio no van a poder disfrutar de un baño en nuestro pueblo este verano si no tienen disponible la piscina municipal".