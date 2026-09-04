PSOE-A valora la "participación y oportunidad" que sus primarias dan a los militantes para elegir candidatos para 2027

Archivo - El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en una foto de archivo. - PSOE-A - Archivo

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha valorado este viernes las cualidades de las primarias como las que el partido abre ahora en Andalucía de cara a las elecciones locales previstas para mayo de 2027, ya que, según ha subrayado, con ellas el partido "disfruta de lo que le gusta", que es de "la participación, la opinión de los militantes", que tienen con ellas "la oportunidad de decidir cuál es la mejor opción para representar" a los socialistas en las capitales de provincia y municipios de mayor población.

Así lo ha valorado el portavoz socialista en una atención a medios en Granada, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre dicho proceso de primarias que el PSOE andaluz ha abierto este viernes para elegir a sus alcaldables en capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes de cara a los comicios locales de 2027.

Francisco Cuenca ha sostenido además que ahora "más que nunca se hace necesaria esa activación del Partido Socialista como alternativa a esa alianza que ya se está dando, no solo en la Junta de Andalucía, sino también en muchas ciudades, entre la ultraderecha y la derecha que ya se está quitando la careta", en referencia al PP, según ha abundado.

En esa línea, ha incidido en señalar que en el PSOE-A están "contentos de poder abrir un proceso que no solo permite que opinen las militantes, sino también que empecemos a conocer cuáles son aquellas alternativas que van a permitir volver a gobernar, con ideas progresistas, solidarias, cercanas, en las ciudades de Andalucía".

Tras advertir de "la ola de ultraderecha que va ganando territorio gracias al Partido Popular" en ciudades andaluzas, el portavoz ha concluido señalando que el PSOE-A "no sólo se siente orgulloso de ese proceso", sino que además cree que "es el momento preciso para activar" el mismo con la idea de "recuperar el gobierno de las ciudades" tras dichas elecciones locales.