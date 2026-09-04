Muñoz oficializa su precandidatura en las primarias del PSOE para optar a la Alcaldía de Sevilla - PSOE SEVILLA

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antonio Muñoz ha dado este jueves un "paso decisivo" en su candidatura a la Alcaldía de Sevilla, de cara a las elecciones municipales de 2027, con el objetivo de "recuperar la mejor versión de la ciudad".

"Emprendo este camino con enorme ilusión y confianza, con la experiencia de haber sido alcalde y habiendo estado escuchando a los vecinos y vecinas de los barrios en estos años de oposición", apunta Muñoz en un comunicado.

El actual portavoz socialista en el Consistorio afirma que lo hace "respaldado con la fuerza de un gran equipo y con la garantía que da saber gobernar, pero también saber escuchar y aprender".

Muñoz, acompañado por los once secretarios generales de la capital y un nutrido grupo de militantes, ha avanzado que afronta esta nueva etapa con "un proyecto innovador para Sevilla", construido desde el conocimiento de la ciudad y el contacto directo y diario con sus vecinos.

"Quiero devolver Sevilla a los sevillanos, recuperar una ciudad que avance, que genere oportunidades y que vuelva a estar a la altura de lo que merece su gente", concluye.