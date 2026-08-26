PSOE-A valora que Sánchez vaya a comparecer por Ceuta y anima a Moreno a "hacer lo mismo" sobre incendios en Andalucía

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez atiende a los medios de comunicación. A 26 de agosto de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, atiende a los medios - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez ha valorado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a comparecer el próximo día 3 de septiembre en el Congreso de los Diputados "para dar todo lujo de detalle" sobre la situación que se vive en Ceuta tras la entrada masiva de miles de inmigrantes a finales del pasado mes de julio, y se ha preguntado por qué el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), no hace "lo mismo" en el Parlamento andaluz a propósito de graves incendios forestales que se han registrado este verano en la comunidad autónoma.

Así lo ha señalado la también vicesecretaria general del PSOE-A en una atención a medios en el Parlamento andaluz, en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre la actuación del Gobierno de España ante dicha crisis en Ceuta, y a propósito de las distintas versiones que al respecto del papel de los servicios de inteligencia españoles en este asunto han trasladado en las últimas horas los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles.

María Márquez ha defendido que "lo realmente importante" en esta cuestión es que Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso de los Diputados, algo que "de alguna manera contribuye a la madurez democrática y a la necesidad de información" que tiene la ciudadanía, según ha sostenido.

La parlamentaria socialista ha agregado que "todo lo contrario" es lo que se está dando de Andalucía de la mano del Gobierno de Juanma Moreno, al que desde el PSOE-A están reclamando explicaciones en relación a incendios como los registrados este verano en Los Gallardos (Almería) y Niebla (Huelva).

María Márquez ha sostenido que, "cuando hay un problema, un conflicto, lo más normal es que quien está al frente de la Presidencia del Gobierno venga a las instituciones a dar explicaciones a los ciudadanos", y se ha preguntado por ello "por qué Moreno Bonilla no hace lo mismo" que Pedro Sánchez y acude al Parlamento andaluz a contar "qué es lo que ha pasado" en la comunidad "con el drama de incendios" como el de Niebla, que ha afectado a una superficie de "más de 40.000 hectáreas", y que provocó que unas "800 personas" tuvieran que ser "desalojadas de sus casas", según ha puesto de relieve.

María Márquez ha recordado además que el Grupo Socialista pidió el pasado mes de julio que el presidente de la Junta compareciera en el Parlamento por el incendio de Los Gallardos, en el que 14 personas fallecieron, y ha criticado que quien fue a comparecer al Parlamento sobre ese asunto fue el vicepresidente primero, Antonio Sanz, "el consejero tapa vergüenzas de Moreno Bonilla", ha añadido.

En esa línea, María Márquez ha censurado que el presidente de la Junta "parece que no" entiende que ese de los incendios sea "un tema lo suficientemente grave, importante, como para venir" al Parlamento a "dar la cara y explicaciones a los andaluces".

Frente a ello, la representante del PSOE-A ha querido "poner en valor que, a petición propia, el presidente del Gobierno del país comparecerá en el Congreso de los Diputados" el próximo 3 de septiembre "para dar las explicaciones que sean necesarias, por supuesto, y además para que se produzca un debate entre los grupos políticos donde está representada la soberanía del pueblo español", ha añadido.

Finalmente, la dirigente del PSOE andaluz ha dicho que en su partido confían "plenamente en la gestión del Gobierno de España, en lo que están haciendo, en el rigor, en la responsabilidad y, por supuesto, en poner absolutamente todos los medios a disposición de la resolución" del "conflicto" registrado en Ceuta.