El PSOE ve "insuficiente" el "cese" como alcalde de Cogollos (Granada) del diputado provincial del PP Eduardo Martos

La toma de posesión como alcalde de Cogollos de Guadix (Granada) Andrés Cáceres sucediendo a Eduardo Martos el pasado sábado - AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE GUADIX

GRANADA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, María José Sánchez, ha exigido este lunes al presidente de la Diputación y del PP de Granada, Francis Rodríguez, que reclame de manera inmediata la dimisión a Eduardo Martos como diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias y como concejal de Cogollos de Guadix, calificando de "absolutamente insuficiente" su "cese" como alcalde de este municipio.

"Retirarlo de la alcaldía y seguir respaldándolo y refugiándolo en la Diputación no es asumir responsabilidades, es esconder el problema", ha afirmado Sánchez en una nota de prensa, en que ha reprochado al máximo responsable del PP granadino su "inacción permanente con todos los acontecimientos que salpican a miembros de sus filas".

"En este caso, no es de recibo que mantenga en una institución provincial a un cargo político acusado de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por su gestión municipal", ha considerado tras señalar que "también está a la espera de ser juzgado en la Audiencia Provincial por los presuntos delitos de infracción en los trámites del voto por correo en las elecciones municipales de 2023".

La dirigente socialista ha afirmado que las acusaciones que pesan sobre Eduardo Martos "no son nuevas" y que su gestión municipal durante los últimos años "ha sido denunciada reiteradamente pues ha actuado como si el ayuntamiento fuera su cortijo. Sin embargo, el presidente del PP y de la Diputación conoce esta situación desde hace años y ha mirado hacia otro lado".

Para Sánchez, "la decisión del PP no afronta la realidad ni está a la altura de lo que merece la ciudadanía" sino que "únicamente responde a una estrategia" de "tapar, proteger y minimizar un escándalo político que daña gravemente la imagen de las instituciones. La Diputación no puede convertirse en un refugio para responsables públicos cuestionados", ha advertido.

Así, ha reclamado al presidente provincial del PP que actúe con la misma contundencia que exige a otros partidos. "Si de verdad cree en la ejemplaridad y la transparencia, Eduardo Martos no puede seguir ni un minuto más como diputado provincial ni como concejal", ha concluido.