El PSOE de Vegas del Genil (Granada) denuncia la forma "injusta" de gobernar del PP en materia laboral

Archivo - Leandro Martín, del PSOE, segundo por la izquierda en la imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL - Archivo

VEGAS DEL GENIL (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Vegas del Genil, Leandro Martín, se ha congratulado este viernes de que la Comisión de Peticiiones del Parlamento Europeo haya admitido a trámite una denuncia contra el consistorio de este municipio del área metropolitana de Granada "por el despido masivo de trabajadores municipales decidido por la alcaldesa del PP, María del Carmen Ros, tras eliminar 48 plazas de empleo público de la Oferta de Estabilización de 2022, aprobada según la Ley 20/2021".

"Europa ha decidido estudiar este caso, porque confirma la gravedad de lo ocurrido y deja en evidencia una forma de gobernar injusta, insensible y posiblemente ilegal", ha considerado Leandro Martín en una nota de prensa en la que ha apuntado que la alcaldesa "eliminó" esas plazas "sin informes técnicos que lo avalaran y con la excusa de un ajuste económico inventado", una decisión que, según el grupo socialista, "solo busca recortar empleo público y allanar el camino a la privatización de servicios municipales".

Entre los puestos suprimidos, ha detallado el PSOE, había "cinco plazas reservadas a personas con discapacidad", algo que para los socialistas "revela la falta de sensibilidad social y el desprecio del PP por la igualdad de oportunidades". "La alcaldesa del PP ha querido eliminar plazas para justificar una privatización que ya tenía decidida", ha señalado el socialista tras subrayar que este paso del Parlamento Europeo es "un toque de atención muy serio" y que puede tener consecuencias jurídicas si se confirman vulneraciones de la normativa sobre temporalidad, igualdad o derechos laborales.

"Las políticas de personal deben ser transparentes, legales y justas. No se puede jugar con el empleo público ni con el futuro de las familias de Vegas del Genil", ha subrayado Martín, que ha pedido a la alcaldesa que "rectifique, readmita las plazas y deje de gobernar a golpe de imposición".