PSOE-A y Vox protagonizan un bronco debate en el Parlamento por el acuerdo presupuestario

Actualizado 27/06/2019 23:59:22 CET

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox han rechazado este jueves ante el Pleno del Parlamento una proposición no de Ley del PSOE-A, que ha sido apoyada por Adelante Andalucía y que tenía como objetivo censurar el "pacto vergonzoso" que esas tres formaciones han firmado para los presupuestos de la comunidad de este año y el próximo porque supone "ceder a los postulados más radicales de la ultraderecha, poniendo pone en juego derechos y libertades". PSOE-A y Vox han protagonizado un bronco debate en el que ambas formaciones se han reprochado insultos. También ha habido momentos tensos entre Vox y Adelante Andalucía.

La iniciativa, compuesta por nueve puntos, ha sido rechazada en su totalidad y en ella se instaba a la Junta a dar cumplimiento a las previsiones de la Ley para la promoción de la igualdad de género de Andalucía, en materia de transversalidad de género.

También se pedía un pronunciamiento del Parlamento en contra de cualquier utilización en materia de política migratoria que lleve a posiciones racistas y xenófobas, y se instaba a la Junta a cumplir, en el marco de sus competencias, con las previsiones que la ley marca para el tratamiento de aquellas personas que se encuentran en situación irregular en nuestra comunidad, respetando íntegramente la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin que puedan ser privados de sus derechos sanitarios, educativos y sociales, a fin de evitar situaciones de emergencia social, riesgo de pobreza y de exclusión.

Se pedía además el rechazo de la Cámara a la "regresión que significa la utilización de la terminología de violencia intrafamiliar" y se instaba a la Junta a "continuar impulsando, y con una dotación presupuestaria suficiente, políticas específicas contra la violencia sobre la mujer y a mantener los actuales sistemas de detección, prevención y apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género", en cumplimiento de la ley vigente.

En la iniciativa, también se instaba a la Junta a garantizar y facilitar toda la información necesaria a aquellas mujeres que deseen interrumpir su embarazo, evitando que sean empresas o asociaciones privadas las que presten este tipo de asesoramiento, en cumplimiento de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

También se pedía a la Junta el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, con una dotación presupuestaria suficiente.

La iniciativa también pedía a la Junta que garantizara el mantenimiento de todos los trabajadores, personal laboral, de los entes instrumentales y de las agencias públicas empresariales de la administración autonómica.

En la iniciativa también se pedía que el Parlamento reconociera la

labor que la Cámara de Cuentas en su función fiscalizadora, así como de las funciones que la Intervención General de la Junta. Se instaba al Ejecutivo "a no ceder esta gestión del control sobre el sector público instrumental de la Junta a empresas o entidades privadas".

Otra demanda consistía en instar al Gobierno a ser riguroso y respetar la información confidencial de los pacientes andaluces.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Ángeles Férriz ha manifestado, en relación con la decisión de Vox de retirar su enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos andaluces de este año que este hecho puso de manifiesto que Andalucía, una comunidad autónoma que cuenta con ocho millones y medio de habitantes, quedó reducida a "un mero elemento de presión" de cara a las negociaciones de los gobiernos regionales y de los ayuntamientos de otros territorios de España".

"Nuestra autonomía sufría así una humillación histórica con la

complacencia de PP y Cs, cuya debilidad en el Gobierno andaluz quedaba perfectamente plasmada en el hecho de tener que esperar hasta el último minuto la llamada del presidente del Comité Ejecutivo Nacional

de Vox, que desde Madrid ordenaba retirar la enmienda a la totalidad presentada por su formación política", ha indicado.

Ha añadido que nunca en toda la historia de nuestra autonomía Andalucía había quedado reducida a ser una "convidada de

piedra" en la elaboración y aprobación de sus propios presupuestos, que no se están decidiendo en nuestra comunidad sino en Madrid, en mesas donde se habla de otras instituciones que nada tienen que ver con los intereses de nuestra región. Ha denunciado que PP-A y Cs han cumplido así con uno de los principales objetivos de la formación de extrema derecha, como es "cercenar nuestra autonomía".

RIFIRRAFE PSOE-VOX

El momento más tenso del debate se ha producido a raíz de la intervención, posterior a la de Férriz, del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, que ha provocado numerosas quejas de los diputados del PSOE-A, lo que ha llevado a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, a tener que llamar al orden en varias ocasiones pidiendo que no se faltara el respeto a ningún diputado.

Hernández ha denunciado que el PSOE-A con su iniciativa demuestra un sentido democrático "muy viciado y deficiente", y ha indicado que lo que es una "verdadera humillación" para Andalucía es el "21 por ciento de paro", el liderazgo en fracaso escolar o las ratios de pobreza que han dejado los gobiernos socialistas. Ha añadido además que para "vergüenza" es que el PSOE-A tiene a "dos expresientes sentados en el banquillo".

Asimismo, ha instado al PSOE-A a acudir a los tribunales si considera que Vox es una formación "racista y xenófoba": "Si tuvieran vergüenza lo harían, cosa que no tienen".

La intervención de Hernández se ha visto interrumpida por las protestas de la bancada socialista e incluso de la de Adelante Andalucía. Marta Bosquet ha señalado que los andaluces no se merecen el "espectáculo" que estamos dando en esta Cámara y ha llamado al orden a algunos diputados socialistas. Férriz ha pedido la palabra por alusiones y Marta Bosquet no se la concedió. Sí se la otorgó, tras la intervención de Hernández, al secretario general del Grupo Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, quien expresó que no iban a tolerar los "insultos" al PSOE-A y que se les llamara "sinvergüenzas".

Por su parte, el portavoz adjunto de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado el apoyo a esta iniciativa socialista aunque ha advertido de que algunas de las cuestiones que se reclaman podrían haberse cumplido por anteriores gobiernos socialistas.

Durante la intervención de García se ha producido un rifirrafe con el portavoz de Vox, después que el diputado de Adelante afirmara que "cuando aquí se habla de violencia machista, ustedes (en alusión a Vox) deciden defender al agresor, cuando aquí se habla de violación, deciden defender a los violadores". Hernández ha pedido en varias ocasiones la palabra a Bosquet sin éxito, aunque ésta ha afeado a García su comentario que suponía "la atribución de un delito". "No voy a permitir que ningún grupo insulte, vierta acusaciones o falte el decoro", ha advertido.

Por parte del PP-A, su diputada Loles López ha realizado una brevísima intervención en la que ha asegurado que su partido está comprometido con el Estatuto, la Constitución y los andaluces. "No estamos dispuestos a contribuir con los insultos y los circos, sino que estamos aquí para trabajar por los andaluces, por lo que aquí finalizo mi intervención", ha zanjado.

Por Cs, Teresa Pardo ha criticado que el PSOE-A "solo pretende confrontar y manipular" y ha explicado el voto contrario de su grupo porque la iniciativa "resta legitimidad a los andaluces que el 2D pidieron cambio". Además, ha defendido que tras 37 años de socialismo, "el único retroceso ha sido no dar a Andalucía el lugar que merecía y dejarla encabezando las listas de espera, las listas de corrupción o de chiringuitos". "Ese es el legado que ha dejado el PSOE-A, el verdadero retroceso", ha apostillado.