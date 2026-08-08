Puebla de Don Fadrique (Granada) evalúa daños tras una intensa tormenta con inundaciones en casas y espacios públicos

PUEBLA DE DON FADRIQUE (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique (Granada), con la colaboración de la Diputación de Granada, acomete este sábado tareas de limpieza y evaluación de daños en infraestructuras y caminos rurales tras la fuerte tormenta que este pasado viernes ha dejado inundaciones en viviendas y espacios públicos.

Así lo ha dado a conocer en redes sociales el Ayuntamiento y el alcalde la localidad, Jesús Fernández, en una publicación en su perfil consultada por Europa Press, en la que califica de "grave episodio" la tormenta que cayó sobre la localidad del norte de la provincia granadina.

El regidor señala que en los próximos días el Consistorio solicita las ayudas pertinentes a Diputación de Granada, Junta de Andalucía y Gobierno de España, a la vez que muestra su agradecimiento al titular de Emergencias de la Diputación y al delegado de la Junta en la provincia por el apoyo mostrado.

COLABORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN

Por su parte, el diputado provincial de Emergencias, Eduardo Matos, ha precisado que la tormenta que descargó lluvia y granizo sobre Puebla de Don Fadrique dejó 71 litros por metro cuadrado que se acumularon en muy poco espacio de tiempo y que hizo que dos importantes barrancos que hay en el municipio arrastraran mucha agua dejando numerosos destrozos y viviendas inundadas.

"Desde el primer momento, los bomberos de Diputación de Granada estuvieron actuando en coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha explicado Martos que, junto al presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, estuvieron en contacto con el alcalde.

Martos ha anunciado una visita al municipio para poner a disposición del mismo toda la ayuda que precise de la Diputación y ha explicado que la institución provincial está en constante coordinación con el Ayuntamiento para las labores de limpieza y restablecimiento de la normalidad en el municipio.