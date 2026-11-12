Puerta de las Villas lanza una edición especial de AOVE temprano a beneficio de la Asociación de Diabetes de Jaén

Presentación de la edición solidaria de AOVE temprano Puerta de las Villas a beneficio de la Asociación de Diabetes de Jaén. - SCA SAN VICENTE

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa San Vicente, de Mogón (Jaén), a través de su marca Puerta de las Villas, ha lanzado una edición especial y limitada de 3.000 botellas de aceite de oliva virgen extra temprano, a beneficio de la la Asociación de Diabetes de Jaén, a la que se destinará una parte del importe.

Se trata de una iniciativa que forma parte de la responsabilidad que asume como empresa de economía social con la que une la promoción de uno de los productos más representativos de la provincia con el apoyo a las personas que conviven con esta enfermedad.

Así lo ha indicado este jueves el presidente de la cooperativa, José Gilabert, durante la presentación de esta edición, en un acto que también ha contado con la presidenta de ADEN Jaén, Catalina Molina.

"En una cooperativa como la nuestra, colaborar con distintos ámbitos de la sociedad forma parte de nuestro ADN. Nos lo creemos y actuamos en consecuencia", ha dicho. Así, mantiene una trayectoria de colaboración con asociaciones y entidades de diferentes ámbitos, desde el deportivo hasta el cultural, y ha subrayado que su compromiso va más allá de sus más de mil socios activos y de su entorno más cercano.

En este sentido, ha apuntado que la "principal responsabilidad" está con los socios de la SCA, pero también consideran que se debe "contribuir al bien común y apoyar a quienes dedican su tiempo, de forma desinteresada, a facilitar la vida de otras personas".

Al respecto, Gilabert ha agradecido el trabajo que desarrolla ADEN Jaén y ha asegurado que la colaboración no se plantea como una acción puntual. "Cuando iniciamos colaboraciones, nunca son para una sola vez. Vamos a continuar con esta labor y lo que haremos en próximos años será aumentar el número de botellas para ampliar el alcance de la iniciativa", ha comentado.

Por su parte, la presidenta de ADEN Jaén ha agradecido a la SCA San Vicente que haya pensado en esta entidad para poner en marcha esta edición solidaria. Una iniciativa que "representa mucho más que una colaboración", ya que es una muestra de compromiso, solidaridad y sensibilidad hacia las personas que conviven cada día con la diabetes".

APOYO

Ha destacado que la aportación económica permitirá reforzar las actividades que desarrolla la entidad, pero también contribuirá a acercar la realidad de la diabetes a la sociedad. "No solo supone una ayuda para seguir desarrollando nuestro trabajo, sino que también nos permite dar visibilidad a la diabetes y acercar nuestra realidad a la ciudadanía", ha explicado.

ADEN Jaén trabaja en el acompañamiento y apoyo a las personas con diabetes y sus familias, mediante actividades de información, formación y atención, así como iniciativas como terapias y campamentos. Tiene alrededor de 400 socios y familias, aunque trabaja "por los cerca de 3.000 enfermemos con diabetes que hay en la provincia" y mantiene como uno de sus principales objetivos mejorar su calidad de vida.

Molina se ha referido también al valor de que esta acción solidaria se articule a través de un producto tan vinculado a la identidad de Jaén como el aceite de oliva virgen extra. "Nos hace especial ilusión que sea un producto de nuestra tierra, tan ligado a nuestras casas y a nuestra identidad, con tantos beneficios para la salud, el que abandere esta causa y nos ayude a dar visibilidad a la diabetes", ha declarado.