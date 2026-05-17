Directo | Elecciones Andalucía 2026: participación, resultados y última hora de las elecciones autonómicas del 17M

Directo de las elecciones en Andalucía 2026 - EUROPA PRESS

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los andaluces están llamados este domingo 17 de mayo a las urnas para elegir a sus representantes en unas elecciones en las que el PP-A de Juanma Moreno parte como favorito, según el promedio de encuestas, con el PSOE-A como segunda fuerza y Vox consolidado en tercera posición.

La gran incógnita de la jornada será si los populares logran revalidar la mayoría absoluta que obtuvieron en 2022 o si el resultado abre un escenario distinto en el Parlamento andaluz.

En este directo podrás consultar la última hora de las elecciones andaluzas, desde la apertura de los colegios electorales hasta los datos de participación, el avance del escrutinio, los resultados provisionales y las reacciones de los principales candidatos y partidos.

Sigue en directo la última hora de las elecciones andaluzas del 17M: