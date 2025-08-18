Rachas de viento de cien kilómetros por hora provocan daños en coches, casas y árboles de Pozoblanco (Córdoba)

Visita a las zonas afectadas por las intensas rachas de viento en Pozoblanco. - AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) ha informado de que, tras las intensas rachas de viento que se han registrado en la tarde de este domingo, se ha llevado a cabo en la mañana de este lunes un balance oficial de las incidencias provocadas por este fenómeno meteorológico, que ha llegado a alcanzar velocidades de hasta cien kilómetros por hora en distintos puntos de la localidad, provocando daños en coches, casas y árboles, entre otros.

En una nota, el Consistorio ha trasladado "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía", dado que "no se han producido daños personales, un hecho que se considera fundamental ante la magnitud del episodio vivido".

En cuanto a los daños materiales, se han contabilizado cuatro vehículos afectados y una vivienda dañada por la caída de un árbol en la Avenida del Guijo, además de incidencias en cuatro bloques de pisos de la Urbanización Torilejo y en un muro de otra vivienda en la calle Río Guadamora.

El balance también incluye la afección a 26 árboles en diversas zonas verdes, la caída de una farola en el Polideportivo Municipal y desperfectos en mobiliario de terrazas, en el portón de entrada a la piscina del Camping Municipal y en varias placas solares situadas en la calle Santa Bárbara.

El alcalde, Santiago Cabello, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Agustín Cantero, ha estado presente en las zonas más afectadas, coordinando junto a los servicios de emergencia las actuaciones y poniendo a disposición todos los medios necesarios para "restablecer la normalidad lo antes posible".

Cabello ha subrayado que "la prioridad absoluta ha sido velar por la seguridad de los vecinos y actuar con la mayor rapidez posible en cada una de las incidencias". "Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, algo que nos da tranquilidad dentro de la complejidad del episodio de viento sufrido", ha remarcado.

Asimismo, el regidor ha explicado que "se trabaja ya en la evaluación técnica de los desperfectos para abordar de forma inmediata las tareas de reparación y reposición necesarias". "Seguiremos en coordinación con todos los servicios de emergencia y con los vecinos afectados para dar respuesta a cada situación y recuperar la normalidad cuanto antes", ha señalado.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido "la rápida intervención de los Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y de la empresa de mantenimiento de jardines, que han trabajado intensamente durante la tarde del domingo y la noche para garantizar la seguridad ciudadana, atender las incidencias y actuar con rapidez en las zonas más afectadas".

Entretanto, el Consistorio mantiene activo un dispositivo de seguimiento para "atender cualquier nueva incidencia que pueda detectarse en los próximos días" y pide a la ciudadanía que "traslade cualquier daño observado a través de los canales habituales de comunicación municipal".