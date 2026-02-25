Raúl Berdonés, "orgulloso y feliz" por una medalla de Andalucía que "da visibilidad" al "empuje andaluz"

Archivo - Raúl Berdonés, fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group. - PALOMA ALBERCA - Archivo

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, el granadino Raúl Berdonés, galardonado con la Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa, se ha mostrado "muy orgulloso" y "feliz" con esta condecoración, que a su juicio da "visibilidad a que desde Andalucía se puede" y que "aquí hay talento, fuerza y empuje".

"Creo que es uno de los días mas felices de mi vida", ha reconocido Berdonés en declaraciones a Europa Press, calificando de "maravilloso" que a uno le "reconozcan en su tierra".

"Creo que da visibilidad a que desde Andalucía se puede; que en Andalucía hay talento, fuerza, también alegría y empuje y cuando a algo se le pone la pasión que le ponemos los andaluces a todo lo que hacemos se consiguen grandes retos", ha dicho.

Que esto se reconozca es un "orgullo" tanto para él como para su familia, según ha narrado, incidiendo en que ese "empuje" que ponen los andaluces a las cosas contagia a la gente de "ilusión y les hace partícipes de proyectos tan grandes como Secuoya Content Group", que "desde Granada está en 14 países liderando la producción de contenidos, de series y películas de habla hispana a nivel mundial".

Raúl Berdonés es fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, uno de los mayores grupos audiovisuales de Europa. Desde la Junta de Andalucía destacan que Secuoya es una empresa que une creatividad, talento y visión con una perspectiva andaluza.

Desde su origen, esta compañía ha sabido convertir ideas en realidad, unir equipos, innovar y proyectar a nuestra tierra más allá de sus fronteras.

Raúl Berdonés ha sido la "brújula" que ha marcado el rumbo: su ambición, su capacidad para soñar y transformar esos sueños en hechos, han hecho de Secuoya un símbolo de la Andalucía emprendedora y creativa.

Conceder la Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa al Grupo Secuoya es reconocer a toda una organización que encarna el espíritu de nuestra tierra: creatividad que genera empleo, innovación que impulsa sectores estratégicos, y visión que proyecta la identidad andaluza al mundo.

No es solo un premio a la empresa, sino también un homenaje a la capacidad de liderazgo de su fundador, que ha sabido transformar la iniciativa privada en un patrimonio colectivo.