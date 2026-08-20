Reabre la carretera de acceso al Cementerio de Nuestra Señora de La Fuensanta de Córdoba tras invertir 500.000 euros

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, visita el ramal de acceso al Cementerio de Nuestra Señora de La Fuensanta desde la antigua carretera N-IV, así como a urbanizaciones de la zona, que ha reabierto tras las obras. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha visitado este jueves el ramal de acceso al Cementerio de Nuestra Señora de La Fuensanta desde la antigua carretera N-IV, así como a urbanizaciones que hay en la zona, que ha reabierto al tráfico después de unos cuatro años, tras una obra de 500.000 euros, "que ha tardado tiempo, motivado por un derrumbamiento", derivado del punto limpio, "que cuando se hizo la obra por parte de la Junta de Andalucía provocó que el talud que sostenía este ramal se fuera y con ello unos graves daños al acceso".

En el acceso al cementerio, donde ha admitido que "era algo muy demandado", el regidor, acompañado de personal de la Gerencia de Urbanismo, ha explicado que tras dicho derrumbamiento desde el Ayuntamiento "se inició un proceso de reclamaciones y de reivindicación formal ante la Junta, porque la responsabilidad de los desperfectos era suya y aunque el tramo fuera nuestro, el coste de la obra no parecía razonable que lo tuviéramos que asumir desde el Consistorio".

"Aún así, como ese es un proceso que está sin resolver, pero sí está la reclamación ya interpuesta de forma definitiva, se ha adelantado la obra a la resolución de esa reclamación, porque ya no podía sostenerse más que estuviera cerrado", ha aseverado Bellido, quien ha señalado que desde el Ayuntamiento han adelantado la inversión de esta actuación para "evitar que todavía se demorara más en el tiempo el arreglo definitivo".

No obstante, el alcalde ha pedido "perdón" a los vecinos que "llevan todo este tiempo sufriendo este corte, no por una responsabilidad directa de los desperfectos, que no son responsabilidad del Consistorio, pero sí por saber que han sido años de un pleito entre administraciones para resolver esta cuestión", que "ya ha llegado a buen fin", ha elogiado.

También, ha solicitado "comprensión para que entiendan que se ha estado intentando defender el interés general de todos los ciudadanos de Córdoba, que el coste de la obra no haya que soportarlo desde los impuestos que pagamos todos, sino desde aquellos que han causado esos desperfectos". Por tanto, espera "recuperar con el tiempo" la cantidad de 500.000 euros adelantados.

En concreto, se ha actuado sobre unos 130 metros lineales de carretera, con unos 10.000 metros cúbicos de pedraplén, unos 5.000 metros de suelo adecuado y unos mil metros de suelo seleccionado, más la zahorra, de modo que "prácticamente es una obra de relleno de tierra, de estabilización", a la que se ha sumado "una escollera abajo, por la proximidad a la carretera, al punto limpio, por el miedo de que pudiera dañarse allí", de ahí que "se haya protegido un poco más", según ha indicado el técnico de Urbanismo Nicolás Castillo, entre otros aspectos.

IMPULSO A ZONAS VERDES Y COLEGIOS

Por otra parte, el alcalde ha destacado el impulso desde la GMU a más de cien hectáreas de parques para avanzar en el anillo verde, con el desarrollo del plan general, que "era un sistema de parques que se había abandonado en el sentido de que no se había ejecutado".

Al respecto, ha comentado que "si estaba pintado en el plan, habían crecido todos los barrios y todos los servicios, menos las zonas verdes", de ahí la ejecución del Parque de Levante, el Parque de la Arruzafilla, el Parque del Flamenco, así como el próximo de Miralbaida, que "está a punto de terminar la licitación", y tras ello el de Chinales, junto a los siguientes "en las nuevas zonas verdes a desarrollar en el futuro".

En otro orden de cosas, sobre las obras previstas de electricidad y adecuación en los colegios, el alcalde ha afirmado que "se hace todo el trabajo que hay que hacer", tanto desde Infraestructuras, que "se desarrollan los trabajos en estos meses de pequeños arreglos y cuestiones que se necesitan en los colegios para el mantenimiento".

Asimismo, ha apuntado que "se está reforzando en Sadeco la limpieza de los colegios, incluso puede ser que entre más personal de bolsa para mejorar todavía la limpieza hasta que empiecen las clases en el mes de septiembre", al tiempo que ha señalado que "como es trabajo temporal esa bolsa no se mantendría para ese caso, la limpieza de colegios, pero sí se va a llegar con los deberes hechos al inicio del curso".