Reclaman al Ayuntamiento de Granada una moratoria para nuevas licencias de hoteles y apartamentos turísticos

Archivo - Turistas por las calles de Granada. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (Avitar) ha activado una campaña para reclamar al Ayuntamiento de la ciudad una moratoria de nuevas licencias de hoteles y edificios de apartamentos turísticos.

El colectivo solicita la apertura de un proceso de reflexión sobre el actual modelo turístico y la aprobación de esta moratoria siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Málaga.

La iniciativa se fundamenta, según la asociación, en una pérdida de rentabilidad del destino Granada comparando los precios de hoteles y apartamentos turísticos con los de otros destinos nacionales.

El presidente del colectivo, Antonio Jesús Castillo García, señala que "si un hotel de cinco estrellas situado en la Gran Vía apenas obtiene un ingreso neto aproximado de 29 euros por huésped, es legítimo preguntarse si seguir incrementando la oferta de alojamiento turístico contribuirá realmente a mejorar la calidad y la rentabilidad del destino o si, por el contrario, intensificará la presión sobre un mercado que ya muestra síntomas evidentes de saturación".

La asociación señala que, "mientras el Ayuntamiento de Granada ha descartado limitar nuevas licencias de hoteles y edificios de apartamentos turísticos, el de Málaga ha optado por aprobar una moratoria para este tipo de establecimientos con el objetivo de ordenar el crecimiento turístico y preservar el equilibrio entre la actividad económica, la vivienda y la calidad de vida urbana".

Avitar considera que Granada debe abrir un debate similar y analizar conjuntamente el impacto de todas las modalidades de alojamiento turístico, apostando por un modelo basado en la sostenibilidad, el equilibrio urbano y el incremento del valor añadido del destino, "en lugar de medir el éxito exclusivamente por el aumento del número de plazas o de visitantes".

La campaña presentada este miércoles supone el inicio de una iniciativa que incluirá la distribución de 20.000 dípticos informativos, así como reuniones con asociaciones vecinales, organizaciones empresariales, representantes del sector turístico, colegios profesionales, grupos políticos e instituciones públicas para promover un amplio consenso en torno al futuro modelo turístico de Granada.

El presidente de Avitar ha opinado que este debate cobra "una dimensión aún mayor ante el proyecto de la nueva terminal de megacruceros del Puerto de Motril, que cuenta con el apoyo explícito de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Granada y que, según las previsiones del propio proyecto, podría propiciar la llegada de hasta 20.000 cruceristas en un solo día al entorno de Granada".

A juicio de la asociación, la combinación de nuevas plazas de alojamiento turístico y un incremento masivo de excursionistas obliga a planificar el crecimiento desde criterios de capacidad de acogida, sostenibilidad y equilibrio urbano.