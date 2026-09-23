Recogen 3.000 firmas en Baza (Granada) para pedir la vuelta del tren a las comarcas del sureste peninsular

La reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca ha sido reivindicada con una acción durante la pasada feria y fiestas de la ciudad granadina de Baza donde se han recogido 3.000 firmas para apoyar esta iniciativa. - AMIGOS DEL FERROCARRIL COMARCA DE BAZA

BAZA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Los colectivos ferroviarios y empresariales que reivindican la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca han puesto en marcha una nueva iniciativa de recogida de firmas para pedir al ministro de Transportes, Óscar Puente, a rectificar, a tener en cuenta la vuelta del tren a las comarcas del sureste peninsular y a rehacer de inmediato el Estudio Informativo de reapertura.

La primera acción de esta recogida de firmas han tenido lugar en la ciudad granadina de Baza con motivo del inicio de una exposición ferroviaria reivindicativa que ha tenido lugar durante la feria y fiestas de la localidad y donde se han obtenido tres mil firmas según ha informado la Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza.

Precisamente este colectivo, junto a la Plataforma Comarca de Guadix por el tren, la Asociación de Empresarios del Altiplano y la Asociación Intersectorial de Guadix apelan al informe de la Universidad de Granada (UGR) de Junio de 2026 que, según señalan, "certifica la viabilidad, rentabilidad y opción estratégica de la reapertura" de la mencionada línea ferroviaria en el trazado del Corredor Ferroviario Mediterráneo.

Además, defienden que la línea que discurre por las provincias de Granada y Almería y la Región de Murcia "es una opción prioritaria en movilidad sostenible y en eliminación de emisiones contaminantes.

La pretensión de los colectivos mencionados es continuar con la recogida de firmas en los diferentes ámbitos donde tengan presencia y entregarlas en mano al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para lo cual están promoviendo junto a la Mesa por el Tren un desplazamiento a Madrid en el último trimestre de 2026.