Rector de la UGR pide que Ceuta y Melilla sean definidas por su capacidad de crear futuro más allá de crisis migratorias

Archivo - El rector de la UGR, Pedro Mercado, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha reflexionado en una carta abierta a la ciudadanía sobre la necesidad de transformar la narrativa de Ceuta y Melilla, y ha destacado que deben ser definidas por su capacidad de crear futuro más allá de las crisis migrtorias. "Hay ciudades que viven bajo una narrativa que no han escrito ni elegido", señala el rector, que añade que durante demasiado tiempo ambas ciudades "han sido observadas desde lejos, interpretadas más por sus urgencias que por sus posibilidades".

Mercado critica que ambas ciudades autónomas "viven desde hace décadas bajo una narrativa que las reduce a su condición geopolítica" y ha señalado que "la crisis migratoria de 2021 en Ceuta ya dejó una cicatriz visible, pero también una sombra injusta que la gravísima situación vivida en estas últimas semanas ha acrecentado y casi normalizado".

El rector subraya que esta "mirada estrecha tiene consecuencias" ya que "dificulta atraer inversión y talento, limita la percepción externa de estabilidad y condiciona la autoestima colectiva", aunque ha destacado que "esas heridas revelan, al mismo tiempo, algo que no siempre se cuenta: la extraordinaria fortaleza de ambas ciudades".

Mercado enfatiza que Ceuta y Melilla --donde la UGR tiene campus universitarios-- "habitan ciudadanos y ciudadanas que sostuvieron y sostienen la convivencia, profesionales e instituciones que actúan con responsabilidad, vecinos que, ante situaciones humanitarias extremas, se implican y ayudan sin preguntar quién es quién", una "respuesta" que, ha dicho, "no se improvisa, es fruto de una cultura cívica que no suele aparecer en los titulares".

El máximo responsable de la Universidad de Granada insiste en que "Ceuta y Melilla son dos ciudades que quieren y merecen construir un futuro más allá de este imaginario sesgado de la frontera y de las crisis migratorias" y reconoce que "lo están haciendo" con "dignidad, con esfuerzo, con una voluntad de futuro que merece ser acompañada".

Mercado reclama que "Ceuta y Melilla no pueden ser definidas exclusivamente por la emergencia fronteriza" sino que "quieren y merecen ser definidas por su capacidad de construir futuro", y enfatiza que "ese futuro no puede depender de ayudas coyunturales ni de programas de solidaridad que se activan solo cuando la urgencia estalla".

"CUESTIÓN DE ESTADO"

El rector plantea que ambas ciudades "necesitan ser asumidas como una cuestión de Estado" y ha afirmado que "no necesitan que se las mire desde la compasión, ni únicamente desde la solidaridad. Necesitan confianza y determinación. Necesitan que las miremos no como problemas, sino como posibilidades".

Mercado destaca compromiso de la Universidad de Granada con Ceuta y Melilla, y señala que los campus de la UGR en ambas ciudades "no son una carga para su sostenibilidad. Son parte de lo que somos", y que la institución demuestra su compromiso "incluso frente a un déficit estructural de financiación que se arrastra desde hace más de una década".

El rector ha propuesto que Ceuta y Melilla "pueden convertirse en referentes europeos de fronteras inteligentes" y ha sugerido que "la Universidad puede liderar y acompañar proyectos que integren análisis avanzado de datos, inteligencia artificial aplicada a la gestión fronteriza, modelos de movilidad segura, sistemas de cooperación transfronteriza, o investigación en convivencia y cohesión social".

Finalmente, Mercado ha concluido que Ceuta y Melilla "merecen un relato nuevo que hable de innovación, de talento, de oportunidades" y ha enfatizado que "habrá que hacerlo con serenidad, con consensos políticos urgentes e imprescindibles, pero sobre todo con valentía política, ambición colectiva y compromiso con el futuro", concluyendo, como reza el título de su carta, que "el futuro es ahora".