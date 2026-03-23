El rector de la UJA señala el "papel responsable" de las universidades para lograr un futuro "sostenible, justo y ético"

Inauguración del III Encuentro Nacional de MetaRed S España. - UJA

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha destacado este lunes que las universidades asumen "un papel responsable y protagonista para que el futuro sea sostenible, justo y ético".

Así lo ha indicado en la inauguración del III Encuentro Nacional de MetaRed S España, un foro de alto nivel donde se dan cita los responsables de sostenibilidad y responsabilidad social de las universidades españolas.

El acto también ha contado con la vicepresidenta de MetaRed S España y presidenta de CRUE Sostenibilidad, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el director global de MetaRed, Tomás Jiménez.

En su intervención, Ruiz se ha referido a la trasversalidad de la sostenibilidad y la necesidad de que genere impacto, según ha informado la UJA, que se convierte con este encuentro en "el centro de la estrategia nacional de sostenibilidad universitaria".

"Las universidades generamos conocimiento, pero tenemos que ocuparnos por cómo ese conocimiento repercute en el bienestar de las personas y en la salud del planeta. Por eso, tenemos que levantar la mirada y trabajar en equipo para definir nuestra hoja de ruta, una agenda de trabajo efectiva que diagnostique los problemas en este ámbito y aporte soluciones", ha declarado.

El rector ha explicado que la UJA participa activamente en esta red desde su "despegue" operativo en 2023 y ha añadido que "la hoja de ruta de MetaRed S es un espejo" de la "propia estrategia" de la institución jiennense.

En el ámbito medioambiental, ha resaltado el trabajo "duro" para que ese "compromiso trascienda los campus universitarios", al tiempo que ha expresado su orgullo "por el posicionamiento en rankings internacionales de prestigio, como el THE Impact Rankings", que ratifican el "liderazgo" en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

"Pero, si hay un hito que valoramos especialmente, es el reconocimiento de la Junta de Andalucía que recibimos el año pasado: el Premio Andalucía de Medio Ambiente 2025. Este galardón confirma que vamos por el buen camino, porque valida y reconoce nuestro modelo de gestión ambiental, no solo ante la comunidad universitaria, sino ante la sociedad andaluza", ha dicho.

Ruiz se ha detenido también en la sostenibilidad social, "que debe garantizar que nadie quede atrás" en los campus. Al respecto, ha valorado la implementación por parte del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social del I Plan de Diversidades. "Una universidad sostenible debe ser, obligatoriamente, una universidad abierta y, sobre todo, inclusiva", ha defendido.

Por último, ha apuntado que la UJA dará un paso al frente durante este año en el programa de intercambio de Meta Red S, con la recepción de dos especialistas en sostenibilidad procedentes de universidades de Chile y Perú "para aprender de sus visiones". Además, el vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, realizará una estancia en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Argentina.

"Creemos firmemente en este flujo de talento, porque estamos convencidos de que la sostenibilidad no entiende de fronteras, sino de soluciones compartidas. Con estos intercambios, estamos tejiendo una red de inteligencia colectiva. Ese es, en definitiva, el verdadero valor de esta red: aprender juntos para impactar globalmente", ha subrayado.

MOTOR REAL DE CAMBIO

El Encuentro MetaRED S 2026 que acoge al Universidad de Jaén tiene como objetivo consolidar una red de colaboración que acelere la transición hacia modelos de gestión más éticos y sostenibles.

Bajo el lema de la colaboración interuniversitaria, aborda durante dos días cómo la educación superior puede ser el motor real de cambio en el territorio, influyendo no solo en la formación académica, sino en la economía circular, la reducción de la huella de carbono y la equidad social.

MetaRed S es una red global que conecta a las universidades de Iberoamérica para promover la sostenibilidad y la responsabilidad social. Cuenta con el apoyo de la Fundación Universia y el Santander, facilitando que las instituciones compartan recursos y buenas prácticas en desarrollo sostenible.