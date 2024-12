Los rectores andaluces confían en solución "urgente y definitiva" a la financiación, que podría estar "en una semana"

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las universidades públicas andaluzas confían en que la Junta de Andalucía dé una solución "urgente y definitiva" a la "difícil situación" financiera de los campus y desvelan que, "ante lo apremiante de la situación, hemos recibido una comunicación por parte de la Consejería de Universidad en la que se nos confirma que el Gobierno andaluz está trabajando para resolver ambas cuestiones relativas al ejercicio 2024 y se nos informa de que se estima que en una semana se habrá alcanzado una solución satisfactoria".

Así lo recoge la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) en un comunicado emitido este miércoles en el que los máximos responsables académicos anuncian una rueda de prensa el próximo 10 de diciembre para "informar a las comunidades universitarias y a la sociedad del resultado definitivo". Por su parte, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido que la Junta de Andalucía está "cumpliendo con lo acordado con las universidades públicas en materia de financiación".

En la nueva nota, las universidades públicas recuerdan que el pasado 27 de noviembre se emitió un comunicado en el que se informaba de que "la Junta de Andalucía todavía no había transferido a las instituciones la financiación adicional necesaria para la materialización de los acuerdos firmados en junio por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, las organizaciones sindicales y las universidades en relación a la convocatoria de los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) y la evaluación del desempeño de la carrera horizontal del Personal Técnico y de Administración (PTGAS).

En el mismo comunicado, se informaba también de que la Administración autonómica "todavía adeudaba otros 25 millones de euros a las universidades públicas, correspondientes al cumplimiento íntegro del modelo de financiación, como así se reconocía ya en el Consejo Andaluz de Universidades celebrado el pasado 22 de mayo".

"Ante lo apremiante de la situación, hemos recibido una comunicación por parte de la Consejería de Universidad, en la que se nos confirma que el Gobierno andaluz está trabajando para resolver ambas cuestiones relativas al ejercicio 2024, y se nos informa de que se estima por su parte que en una semana se habrá alcanzado una solución satisfactoria al respecto".

Este pasado martes, las universidades públicas de Andalucía mantenían una asamblea en el Hospital Real de la Universidad de Cádiz, en la que trataron, entre otros asuntos destacados, la financiación del sistema universitario público andaluz. En este sentido, el presidente de AUPA, Paco Oliva, explicaba en un comunicado posterior la información que le ha trasladado esta misma semana la Consejería de Universidad, que "ya está gestionando con Hacienda el pago que se le adeuda a las universidades públicas correspondiente a este ejercicio 2024".

El también rector de la Pablo de Olavide recordaba que las instituciones "no han demandado ni un euro más de lo que les corresponde", según las normas y los acuerdos firmados por el propio Gobierno andaluz. Además, Oliva apuntaba que "a las universidades nos preocupa mucho que a estas alturas del año no nos haya llegado toda la financiación que nos corresponde de 2024". Esto, aseguraba, "nos genera una incertidumbre enorme, que está teniendo graves consecuencias directas, como la paralización de la ejecución presupuestaria como medida de precaución".

Asimismo, el portavoz de las universidades públicas andaluzas añadía que los presupuestos del año 2025 "no son nada halagüeños si no se pone una solución a los 87 millones que faltan, simple y llanamente, para pagar las nóminas". Por último, Oliva se mostraba "satisfecho" por el movimiento de la Consejería de Universidad y recordaba que "quedan muy pocos días para solucionar esta situación. Los números son muy claros al respecto y son públicos desde hace casi seis meses".

A este respecto, el consejero ha afirmado que la Junta de Andalucía es "el Gobierno que más invierte en las universidades públicas, cercano al uno por ciento del PIB". Un porcentaje, éste, que "no se alcanza sólo con la financiación autonómica". "Según dice la norma, es la financiación autonómica, la financiación del Estado, que todavía no ha llegado y no sabemos cuándo será, y los fondos que obtengan las propias universidades. Eso es lo que hace el uno por ciento", ha afirmado.

Gómez Villamandos ha añadido que, desde la Junta, ya se financia "casi el uno por ciento", de modo que, "desde ese punto de vista", están "totalmente tranquilos". Al hilo, ha asegurado que "el gobierno de Juanma Moreno, a diferencia de otros gobiernos, siempre cumple con sus compromisos". Un "siempre" que ha reiterado el titular de Universidad, Investigación e Innovación al ser preguntado por si la Junta de Andalucía está cumpliendo con lo que firmó con las universidades públicas.