Rectores esperan tras el anuncio de Moreno que el Presupuesto de 2027 cubra "aumentos de costes" de universidades

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c) en una foto de familia junto a los rectores de las universidades andaluzas en el acto de apertura del curso 2026-2027. A 11 de septiembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). Las universidades - Joaquín Corchero - Europa Press

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ha advertido este viernes de que el anuncio realizado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acerca de que el proyecto de Presupuestos del año 2027 incluirá un incremento en la financiación universitaria de, al menos, el doble del incremento del año 2026, "debe cubrir, como mínimo, todos los aumentos de costes contemplados en la cláusula de salvaguarda" del modelo de financiación.

Y entre ellos "se encuentra una importante subida salarial de los empleados públicos acordada a nivel estatal", según se puntualiza en un comunicado difundido por el colectivo de universidades públicas andaluzas al hilo del solemne acto de apertura del curso académico 2026/2027 que ha presidido este viernes Juanma Moreno en el Hospital Real de Granada.

Según subrayan desde la AUPA, dicho acto "ha girado en torno a la situación financiera del sistema universitario público andaluz, con la reivindicación inaplazable del cumplimiento del modelo de financiación vigente", que es una "condición de necesidad para garantizar la suficiencia financiera de las instituciones académicas".

En su intervención en dicho acto, el presidente de la Junta ha anunciado que en el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad de 2027 estarán recogidos "todos los compromisos" adquiridos con las universidades, especialmente, los que tienen que ver con la masa salarial de los trabajadores, tanto complementos de docencia e investigación como las subidas salariales impuestas por el Gobierno central, lo que significará, según sus palabras, "duplicar el incremento de 2026".

Asimismo, desde las universidades públicas apuntan, "en relación a los hitos más apremiantes del sistema, y con vistas a subsanar el déficit acumulado en 2025 y el déficit proyectado para 2026", que "se prevé que la Comisión Técnica entre las universidades y la administración andaluza concluya sus trabajos a inicios del mes de octubre", arrojando "con la máxima transparencia y exactitud la cantidad que se le adeuda a las universidades públicas en virtud de las normas y los acuerdos firmados".

"Según el calendario previsto, esta nueva partida consolidable, al corresponderse con gastos de personal, debe llegar a las universidades antes de que finalice el año en el segundo reparto presupuestario comprometido en el Consejo Andaluz de Universidades", se especifica en el comunicado.

También desde las universidades públicas se han hecho eco de que el presidente de la Junta "ha marcado como un objetivo de su gobierno alcanzar en breve el 1% del PIB en inversión en educación superior pública", y al respecto señalan que dicho aumento presupuestario, "tomando como referencia los propios datos de 2025 de la Junta de Andalucía, supondría alcanzar una inversión superior a los 2.342 millones de euros".

Al hilo de estas declaraciones de Moreno, el portavoz del sistema universitario público andaluz y rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Paco Oliva, ha incidido en la importancia de "cumplir el modelo de financiación en todo su articulado, pues es la mejor garantía de la sostenibilidad y la calidad de nuestra educación superior".

Además, Oliva ha sostenido que alcanzar el 1% de inversión en universidad pública "contribuirá de forma indudable a fortalecer el crecimiento económico, la cohesión social y la prosperidad de nuestra tierra".