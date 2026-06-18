Recuperan en Albolote (Granada) un camión robado después de que los ladridos de unos perros alertaran a un vecino

Imagen del vehículo pesado recuperado tras una actuación de la Policía Local de Albolote y la Guardia Civil. - POLICÍA LOCAL DE ALBOLOTE

ALBOLOTE (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

Una intervención conjunta de la Policía Local de la ciudad granadina de Albolote y la Guardia Civil se ha saldado con la recuperación de un camión sustraído. La colaboración de un vecino, que fue alertado de madrugada por los ladridos de sus perros, resultó decisiva.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo municipal de seguridad en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press, en la que destacan "la crucial y rápida intervención" del referido ciudadano.

Los hechos se iniciaron de madrugada, tras recibir la Policía Local el aviso de un vecino que fue alertado por los ladridos constantes de sus perros. Al inspeccionar el exterior de la vivienda, observó a un individuo junto a un camión en actitud sospechosa. El vecino requirió a los agentes, que se personaron en el lugar con dos unidades.

Finalmente, el vehículo pesado ha sido recuperado y entregado a su legítimo propietario; y actualmente se mantiene abierta una investigación para tratar de localizar al autor del robo.