Recuperan en Granada una canción inédita de Carlos Cano tributo a Lorca en el 80 aniversario del nacimiento del cantante

La celebración en Granada del 80 aniversario del nacimiento del cantante Carlos Cano vendrá acompañada de la recuperación del tema inédito 'A las cinco de un 5 de junio', una pieza que Cano compuso tras el histórico tributo brindado a Lorca en 1976. - CARLOS CANO PRODUCCIONES / THE BORDERLINE MUSIC

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La celebración en Granada del 80 aniversario del nacimiento del cantante Carlos Cano vendrá acompañada este mes de septiembre de la recuperación del tema inédito 'A las cinco de un 5 de junio', una pieza que Cano compuso tras el histórico tributo brindado a Federico García Lorca que se le brindó en 1976 en su municipio natal de Fuente Vaqueros.

Así lo ha dado a conocer Carlos Cano Producciones que, dentro del programa que componen principalmente un concierto conmemorativo en el Teatro del Generalife el día 16 de este mes y una exposición sobre el legado del cantautor, también añade ahora la presentación de un video clip para una versión recuperada de 'A las cinco de un 5 de junio'.

Según señalan en un comunicado, la composición musical cobra ahora nueva vida gracias al impulso de la banda El Hombre Garabato, arropada por una serie de voces indispensables del panorama granadino que incluyen a Miguel Ríos, Amparo Sánchez, José Antonio García (091), Antonio Arias (Lagartija Nick), Paulina del Carmen y Aitor Velázquez.

"Este lanzamiento subraya la capacidad de Carlos Cano para conectar la nostalgia con la rebeldía, enlazando la tradición mediterránea, el fado, el jazz y la música latinoamericana con una visión libertaria y universal", reza el comunicado.

CONCIERTO CONMEMORATIVO Y EXPOSICIÓN SOBRE EL LEGADO DEL ARTISTA

Granada prepara una reivindicación de Carlos Cano que trasciende la mera evocación nostálgica para indagar en la vigencia de un creador que transformó la copla en una herramienta de dignidad, memoria y alta cultura popular. Así, el próximo 16 de septiembre, a las 21,00 horas, el Teatro del Generalife acogerá un concierto conmemorativo concebido para celebrar al trovador de la memoria andaluza frente a la Alhambra.

En este marco se darán cita nombres fundamentales y heterogéneos del panorama musical contemporáneo como Miguel Ríos, Javier Ruibal, Anni B Sweet, Carmen Linares, el Coro de Cámara de Granada, El Hombre Garabato, José Antonio García, María Peláe, Marina Heredia, Pasión Vega, Paulina del Carmen y Zenet.

"Esta nómina plural demuestra que la obra del cantautor continúa siendo un territorio fértil para artistas de procedencias, lenguajes y generaciones divergentes", destacan los impulsores y productores del proyecto.

La celebración completará su trazado durante la segunda quincena de septiembre con la apertura de la exposición 'Carlos Cano. Voces para una biografía', instalada en el Centro Cultural Gran Capitán. Promovida por la Asociación Memoria Carlos Cano y articulada a partir de la labor foto biográfica de los investigadores Juan Miguel Morales y Omar Jurado, la muestra despliega una minuciosa selección de 30 fotografías que recorren los hitos vitales y estéticos del creador.

A través de este material se ofrece una mirada íntima a la persona tras el icono: sus viajes, sus compromisos socio-políticos, su labor rescatando el género popular del estigma social y esa incansable devoción por una Andalucía sin fronteras que dialoga constantemente con el Sáhara y América.

"El diálogo entre el recital en el Generalife y la exhibición en Gran Capitán propone una aproximación integral que elude el encasillamiento simplista del folclore. Al recuperar temas inmortales como 'María la Portuguesa', 'Habaneras de Cádiz' o 'Verde, blanca y verde', la ciudad no busca únicamente recordar a un maestro o a un amigo cercano, sino certificar que el pensamiento musical de Carlos Cano, 80 años después de su nacimiento, sigue hablándonos con absoluta pertinencia desde el presente", subrayan.