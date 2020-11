Refuerzan la seguridad en Las Gabias (Granada) por actos vandálicos aprovechando el toque de queda

LAS GABIAS (GRANADA), 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Las Gabias han reforzado sus medios en este municipio del área metropolitana de Granada en el que, en las dos últimas semanas, se han venido desarrollando episodios de quema de vehículos y contenedores, y pintadas, supuestamente por un grupo de vándalos que aprovechan las horas en que está limitada la circulación en el conocido como toque de queda para frenar la expansión del coronavirus.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado a Europa Press que los hechos, que se han venido produciendo de madrugada, se están investigando en el marco de un dispositivo especial al servicio del cual están todas las patrullas de su Tercera Compañía en Granada, con base en Armilla, también en el cinturón metropolitano.

En la última madrugada no se han registrado nuevos actos vandálicos, después de la celebración, este pasado miércoles, de una Junta de Seguridad Local convocada de urgencia por el Ayuntamiento de Las Gabias, según ha indicado a Europa Press la alcaldesa gabirra, María Merinda Sádaba, que ha señalado que la investigación está avanzando para identificar a los supuestos autores, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus convecinos.

En un primer momento algunos de ellos se ofrecieron para conformar patrullas vecinales, algo que no ha llegado a suceder. "No se pueden permitir", ha indicado Sádaba alegando dos razones, por un lado, el conocido como toque de queda, que rige desde las 22,00 hasta las 7,00 horas, y, en segundo lugar, porque "no nos podemos tomar la justicia por nuestra mano".

Algunos vecinos vieron, en la primera noche en que ardieron contenedores, a un grupo de personas corriendo, que, por el contenido de las pintadas aparecidas, podrían ser 'antisistema', y, este pasado miércoles, Vox anunciaba que ha denunciado ante la Guardia Civil las que aludieron el día 16 de noviembre en la fachada del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Las Gabias a su portavoz, Sonia Sánchez.

La alcaldesa de Las Gabias ha explicado que en la Junta de Seguridad Local estuvieron presentes Subdelegación del Gobierno, Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, y Guardia Civil, y que invitó a los representantes de los grupos municipales para que tuvieran información de primera mano sobre estos hechos.

Para su esclarecimento, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Subdelegación "todos los medios" a fin de que la colaboración de las Fuerzas de Seguridad puedan dar con los supuestos autores. En un comunicado lanzado el pasado lunes a través de su cuenta oficial de la red social Facebook, el Consistorio trasladó un mensaje de "calma" frente a unos hechos a los que está dando seguimiento, y que se produjeron por última vez en la noche del martes al miércoles.

"La mayoría de la población de Las Gabias son gente pacífica y cívica, y estos hechos se corresponden con disturbios de gente que lo único que pretende es crear crispación y nerviosismo en la ciudadanía y creando además una mala imagen para nuestra ciudad", agregó el comunicado.