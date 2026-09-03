Regantes saludan la finalización del desglosado 9 de Rules pero piden que se culmine el proyecto

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de agricultores en la presa de Rules. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - Archivo

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo ha saludado la finalización de las obras del desglosado número 9 de las conducciones de la presa de Rules; si bien ha reclamado que se ejecute el conjunto del proyecto, especialmente el tramo 3, para que el agua llegue a los agricultores y no se siga tirando como ocurrió tras el tren de borrascas.

El presidente de la asociación, Maximino Prados, ha señalado a Europa Press que acogen este hito "con la sonrisa a medias", aunque se muestran conscientes de que se trata de la "columna vertebral" del proyecto y también garantizará el abastecimiento a los municipios de la costa.

Aunque la previsión es asegurar el riego a 722 hectáreas, Prados explica que existen conversaciones con la Confederación para acometer trabajos adicionales para llevar el agua a otras comunidades de regantes del margen izquierdo aprovechando la nueva tubería. Ello evitaría que sigan regando a través de canales antiguos que registran pérdidas de agua.

Prados admite que les hubiera gustado que las obras comenzaran por el desglosado 3. "Es íntegro para riego y es donde más problemas tenemos en el margen derecho, en el entorno de Ítrabo, Jete, Almuñécar, La Herradura, que no reciben aportación de agua del sistema Beznar-Rules y deben extraerla de pozos con problemas de salinidad mientras este año se ha tirado bastante agua al río que se podía haber aprovechado", relata.

Actualmente, la firma del convenio para iniciar las obras del desglosado 3 permanece bloqueada por discrepancias de los regantes con el Gobierno sobre la fórmula de financiación de las obras. La propuesta inicial fue que la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) asumiera la financiación del "cien por cien" de las obras y los regantes tendrían un plazo de 30 años para devolverlo, ya que este segundo tramo no llegó a tiempo para acogerse a los fondos europeos como sí ha ocurrido con el desglosado nueve.

Prados insiste que se trata de una cuantía "muy alta" --de unos 65 millones-- que los regantes no pueden asumir. Además recalca que para que el tramo 3 sea operativo, primero deben ejecutarse los tramos 1 y 2, dependientes de la Junta de Andalucía y de la Administración Central. "Estos desglosados no tienen regantes, entonces sería cargar otra vez otros 60 millones que cuestan los tamos 1 y 2 sobre los mismos regantes del desglosado 3", ha lamentado, calificando de "engaño" esta situación.